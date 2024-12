Ariete

Il Sole rende improvvisamente importante l’esserci, l’apparire, il far parte di qualcosa a cui tenete per davvero. Provate a capire come fare sempre qualcosa di più.

Toro

Migliorano le energie vitali e la vostra propensione verso l’entusiasmo, ma certi umori saranno piuttosto impegnativi e non sempre facili da gestire. Provate a controllarli.

Gemelli

Qualcosa vi impedisce di andare d’accordo con gli altri, di accettare regole e doveri che rendono funzionali i rapporti. Considerate la vostra insofferenza, non imponetevi nulla.

Cancro

Mentre il Sole brilla in opposizione, mettendo alla prova la vostra migliore energia, ecco che la Luna potrebbe rendervi poco concilianti con persone e realtà. Evitate la folla.

Leone

Potrebbe essere un momento carico di dubbi e di indecisioni, uno di quelli da vivere con leggerezza, e senza mai chiedere troppo al destino. Per non prendervela con nessuno.

Vergine

Questa Luna vicina sembra rendervi piuttosto complessi, poco disposti ad accettare persone e impegni, poco concilianti. Convincetevi, però, che si tratti di una vostra percezione.

Bilancia

La quadratura solare vi impone di essere più attivi e molto più presenti con le persone di casa, di famiglia. Qualcosa di logico, dato il periodo, qualcosa che farete senza pensarci.

Scorpione

La luce del Sole illumina gesti e parole, rendendovi molto più visibili, molto più capaci di entrare in empatia con chi vi ascolta o vi è vicino. Momento ideale per dire.

Sagittario

Cala la luce e l’entusiasmo, vi fate meno veloci, meno diretti. Dovrete fare i conti con emozioni che non sempre collaborano, con pensieri che vi fanno rallentare.

Capricorno

Inizia l’inverno, la vostra stagione, quel tempo che dà ragione al vostro modo di essere e di fare. Per questo percepite nuova forza, e una migliore visione del tutto.

Acquario

Qualcuno si nasconde, non si lascia vedere o capire. Ma voi non ne farete di certo un problema, semplicemente adatterete i vostri tempi e spazi a questo fenomeno.

Pesci

Non date troppa importanza alle emozioni, a quella Luna opposta che vi vorrebbe sempre capaci di fare e di dimostrare, sempre in ansia da prestazione.