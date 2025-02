Ariete

Le emozioni vi poteranno a non sopportare in alcun modo tutto ciò che vi rallenta o vi ostacola inutilmente, senza una vera ragione. Sarete in vena di parlare chiaro.

Toro

Dalle vostre parti si respira voglia di avventura, di cose facili e appassionanti. Dunque concedetevi alla bellezza, rimandando tutto ciò che è oggettivamente noioso.

Gemelli

Attenzione a non esprimere troppo apertamente le vostre emozioni, qualcosa che stavolta rischia davvero di complicare o di guastare la qualità di un rapporto.

Cancro

Avrete bisogno solo di vivere la vostra intimità, di fare piccole cose con le persone che amate, che fanno parte di voi. Non è un momento fortunato per gli impegni.

Leone

La Luna vi trasmette la voglia di vivere, per davvero, passioni e divertimenti, ma senza aspettare qualcosa di impossibile, senza credere in cose lontane. La vita è adesso.

Vergine

Non sembra il caso di lasciare che le emozioni si ribellino al presente, creando tensione con qualcuno. Tenete sotto controllo azioni e reazioni, andateci piano.

Bilancia

Ottima questa Luna amica, questa forza delle emozioni che vi aiuterà ad indovinare sempre il modo migliore per comportarvi, per parlare e per stare con la gente.

Scorpione

Non preoccupatevi di dimostrare qualcosa di grande o di importante, perché ci sarà sempre chi saprà apprezzarvi anche per le piccole cose, per quello che siete.

Sagittario

La vicinanza della Luna renderà meno facile vivere un rapporto o un amore, forse perché ci metterete troppa emozione, troppa passione. Provate a non esagerare con niente.

Capricorno

Concedetevi un momento tranquillo, calmo, mai troppo intenso o agitato. Lasciatevi trasportare dalle energie senza chiedere, senza domandare troppo in cambio.

Acquario

Attenzione a quei sogni che rendono ogni cosa meno possibile, meno divertente o vicina. Provate ad usare la testa apprezzando di più il presente con le sue proposte.

Pesci

Giove litiga con la Luna spiegandovi che, in questo momento, c’è bisogno di essere più chiari e coerenti rispetto a qualcosa. Rimandate sogni e fantasie per fare ciò che serve davvero.