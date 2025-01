Ariete

Darvi troppo agli altri, a livello personale e materiale, potrebbe avere effetti poco interessanti, facendovi sentire inutilmente scarichi, distratti. Date con misura.

Toro

Qualcosa potrebbe apparirvi più chiaro, facendovi fare i conti con una realtà che avreste volentieri ignorato. Così che gli umori potrebbero abbassarsi.

Gemelli

Sarete particolarmente esigenti quanto a verità e trasparenza rispetto a cose e persone del momento. Perché avete bisogno di capire meglio cosa sia giusto fare.

Cancro

Marte e la Luna litigano rendendo abbastanza tese e impegnative certe relazioni o situazioni di casa. Provate a distaccarvi con le emozioni, a non sentirvi in colpa.

Leone

Sole e Plutone sono vicinissimi, talmente tanto da spingervi a fare mille domande alla ricerca di nuove verità. Sarà un momento dedicato alla chiarezza, alla sincerità.

Vergine

Le stelle vi sconsigliano di parlare troppo, magari chiedendo aiuti che non vi servirebbero. Dunque tenete per voi dubbi e mancanze rimandando ogni condivisione.

Bilancia

La Luna è vicina ma anche in vena di complicare la qualità degli amori e delle relazioni. Forse perché non vi fiderete di qualcosa, forse perché dubiterete di qualcuno.

Scorpione

Le emozioni andranno via via crescendo, facendosi sempre più sentire. Qualcosa che dovreste però tenere sotto controllo per non diventare troppo instabili.

Sagittario

Vietato dire cose non del tutto vere, o nascondere certe realtà che verrebbero scoperte, messe in chiaro. Optate per un momento che sia sempre trasparente.

Capricorno

La fretta di fare e di ottenere un risultato, accesa da una Luna importante, rischiano di rendere tesi o difficili certi rapporti di lavoro. Decidete se ne valga la pena.

Acquario

Il Sole si unisce a Plutone nel vostro segno, regalandovi una strana sensazione di chiarezza, di luce, di nuova comprensione. Ottimo momento per confessare o per essere trasparenti.

Pesci

Lentamente le vostre sensazioni andranno migliorando, somigliando di più al vostro modo di pensare e di sentire. Non abbiate fretta di fare nulla, aspettate le buone stelle.