Ariete

Qualcuno, con i suoi dubbi e le sue piccole debolezze, sembra aiutarvi a capire meglio una situazione, una verità che era tenuta nascosta. Scoperte fatte per caso.

Toro

La vostra Venere si connette stranamente a Plutone provando a voler leggere oltre le apparenze, oltre le cose dette. Attenzione a non essere però troppo sospettosi.

Gemelli

Questa Luna non vi consente di coltivare il giusto ottimismo e la necessaria concretezza per poter fare ogni cosa come si deve. Non date mai retta alle emozioni.

Cancro

Venere vi darà la sensazione di non fare la cosa giusta, di sbagliare forse con qualcosa di importante. Per questo vi darete da fare per provare a cambiare, a risolvere.

Leone

Sforzatevi di dialogare anche con le cose meno facili o meno chiare, dando sempre un senso a tutto, convincendovi che ogni cosa abbia una funzione precisa.

Vergine

Certe passioni e emozioni molto intime e parecchio forti potrebbero guastare il vostro rapporto con le cose e le persone del presente. Usate le maniere forti per non sbagliare.

Bilancia

Quella Venere opposta vi convincerà a mettere in discussione ogni cosa, anche quelle più belle, più simpatiche. Accettate di dubitare senza però esagerare con le domande.

Scorpione

Vi ritroverete spesso a che fare con persone dubbiose, con chi non si fida, con chi non accetta di credere solo alle parole. Per questo dovrete muovervi con una certa prudenza.

Sagittario

Non sempre le emozioni vicine sono qualcosa che ci serve o che ci aiuta. Questa Luna, per esempio, sembra voler esagerare con tutto, meglio usare solo la testa.

Capricorno

Sarà facile sentirvi in dovere di mettere in discussione certe realtà, certe qualità e attitudini che vi appartengono. Dicendovi la verità su ciò che davvero vi interessa.

Acquario

Il vostro modo di dire e di parlare, non troppo chiaro o coerente, potrebbe svelare molte più cose di quanto immaginereste. Attenzione dunque alle impressioni che darete di voi.

Pesci

Non cadete nella trappola di una Luna parecchio responsabile che finirebbe con il sacrificare la vostra intimità, le vostre regole e convinzioni. Date meno peso agli istinti.