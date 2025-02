Ariete

Difficile capire le intenzioni di una Luna amica che non ama però né la fantasia né la logica. Per questo potreste sentirvi indecisi, dubbiosi e poco portati a impegnarvi.

Toro

Non vi sarà troppo chiaro il modo con cui qualcuno deciderà di muoversi di comportarsi. Qualcuno che potrebbe apparirvi poco deciso, incerto tra logica e immaginazione.

Gemelli

Esprimere troppo liberamente le vostre emozioni finirà sicuramente con il mettervi in una posizione delicata, rispetto a chi non esiterà a giudicarvi poco chiari.

Cancro

Non sempre avrete voglia di gestire un problema, forse per noia, o forse perché qualcuno esige da voi tempo e attenzione, distraendovi dai vostri impegni.

Leone

La Luna vi spinge a creare, ad inventare, ma in modo speciale. Dovrete infatti trovare il giusto equilibrio tra fantasia e concretezza, per non sbagliare con niente.

Vergine

Certe emozioni interiori finiranno inevitabilmente per riflettersi sulla qualità delle relazioni, del vostro vivere in pubblico. Attenzione a non essere troppo severi o distratti.

Bilancia

Il vostro modo di dire e di fare tenderà a non preferire mai nulla, restando in bilico tra logica e fantasia. Prendete in considerazione di non essere troppo comprensibili con qualcuno.

Scorpione

Il vostro Marte è fermo, immobile, sconsigliandovi grandi iniziative o cambiamenti importanti. Meglio aspettare il via delle stelle, coltivando una sana prudenza.

Sagittario

Per poter veramente esprimere pienamente i vostri affetti e le emozioni, dovrete prima andare oltre certe regole che vi frenano. Siate semplici nel modo di amare.

Capricorno

Certe paure nascoste potrebbero rendere difficile fare, impegnarvi e credere in certe cose. Per questo potreste decidere di rimandare, di rinunciare a qualcosa.

Acquario

Non vivete troppo a lungo nel mondo dei sogni, dove la Luna vi porta, e rimanete con i piedi per terra, nel pratico, nel concreto. Senza perdere mai la connessione con il reale.

Pesci

Il bisogno che sentite di fare e di ottenere rischierà di mettere subito in discussione quelle cose in cui credete, quelle certezze che vi guidano e che vi portano a fare.