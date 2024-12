Ariete

La Luna vi concede il lusso di relazioni gentili e armoniose, di poter insomma vivere discorsi e iniziative in modo facile, utile, intelligente. Momento ideale per collaborare.

Toro

Prendete esempio da chi vivrà e si nutrirà di pensieri positivi, di idee buone e che sanno costruire. Aprite cuore e mente al meglio, dandovi una nuova possibilità.

Gemelli

Divertente questa Luna che vi spinge a sorridere, a stare bene con tutti, entrando veramente tra i pensieri e le intenzioni di chi amate, di chi vi è vicino.

Cancro

La Luna vi impone di essere più aperti ai dialoghi, agli scambi e ai confronti in genere. Dunque lasciatevi andare, credete nelle persone e nelle possibilità del destino.

Leone

Liberi di dire, di esprimere sentimenti e pensieri, di muovervi come vi sembra più giusto, più logico fare. Sentitevi capaci di raccontare, di stare bene con gli altri.

Vergine

Questo momento vi offre grandi possibilità per fare cose con gli altri, per mettervi in gioco e scambiare idee e favori. Siate propositivi e fidatevi di chi vi è vicino.

Bilancia

Bella questa Luna che brilla dal vostro segno, che vi aiuta a capire perché un rapporto funziona, notando solo i lati positivi di una convivenza, di un vivere insieme.

Scorpione

Ci sono momenti in cui anche il dubbioso Scorpione si fida, in cui dà fiducia al prossimo, alle occasioni e possibilità del destino. Per questo vi sentite bene.

Sagittario

Farete sogni che vi fanno bene, pensieri che vi aiutano a vivere meglio ogni cosa. E poi amici che vi faranno compagnia nei momenti che contano, dandovi calore.

Capricorno

La vostra priorità sarà quella di connettere pensieri e persone, di sfruttare ogni possibilità o occasione, di vivere con energia e precisione il vostro momento, gli impegni.

Acquario

Bellissima questa Luna amica che vi aiuterà a sopportare benissimo ogni tensione, ogni incomprensione con certe persone. Sarete gentili e tolleranti, mai arrabbiati.

Pesci

Contate pure su una persona che agisce e che si muove, che fa cose che faranno bene anche a voi, che torneranno a vostro favore. Il destino vi darà una mano.