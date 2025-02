Ariete

Avete voglia e bisogno di capire, di pensare meglio, di ragionare, ma non tutti saranno così. Per questo qualcuno potrebbe sembrarvi poco attento, non affidabile.

Toro

Controllate meglio certi umori, certi moti dell’anima che non sembrano piacervi. Forse avreste bisogno di un po’ di calma, di rincorrere meno certe realtà.

Gemelli

Marte vi aiuterà a sentirvi forti e decisi, più che mai capaci di prendervi quello che vi piace, ciò che vi interessa. Siate gentili ma fermi nei vostri propositi.

Cancro

L’opposizione della Luna vi rende vitali, divertenti e spiritosi, ma non sempre così disposti a dimostrare comprensione e collaborazione rispetto a qualcuno.

Leone

Emozioni e forze vitali andranno d’accordo, regalandovi un momento in cui vi sentirete a posto con tutto, in cui non vi mancherà niente per stare bene con il presente.

Vergine

Potete contare su ottime qualità espressive e comunicative, perché Marte renderà forti ma accettabili le vostre parole, quei modi con cui vi saprete esprimere.

Bilancia

Qualcosa, dentro di voi, sembra impedirvi di incontrare veramente qualcuno, di dimostrare pienamente affetti e emozioni. Non imponetevi nulla.

Scorpione

Userete un modo speciale per dire e per muovervi, uno stile che saprà sempre portavi qualche beneficio, risolvendo problemi e migliorando certe intese.

Sagittario

Non abbiate paura di sembrare troppo aperti o disponibili verso qualcuno, perché gli altri vi sapranno apprezzare, dandovi molto, accogliendo pensieri e proposte.

Capricorno

Questa Luna vicinissima vi spinge a ricercare, dentro di voi, una migliore energia vitale, a trovare slanci e spunti per vivere in modo chiaro e convinto ogni cosa.

Acquario

Lasciate che qualcuno faccia e agisca anche per voi, fidandovi di chi avete vicino, delegando parole e impegni. Fatelo con leggerezza, sapendo che le stelle vi aiuteranno.

Pesci

Anche se stavolta non vi fidate dei sogni, dovrete apprezzare la passione e la buona volontà che qualcuno metterà in un progetto, per ottenere qualcosa a cui tiene.