Ariete

A volte le parole non servono o non bastano. Marte vuole, per voi, un presente fatto d’azione, di reazione diretta e immediata, che non stia a spiegare.

Toro

Preparatevi a vivere con persone decisamente impulsive, con chi non aspetterà mai a lungo prima di fare o di rispondere. Meglio accelerare con i tempi.

Gemelli

Marte si oppone al vostro Mercurio raccontando di un momento in cui forze e energie dovranno essere usate con grande cura, con estrema attenzione.

Cancro

La vostra energia, descritta da un Marte poco chiaro, non ha voglia o bisogno di spiegarsi, di capire. Dunque preparatevi a un momento in cui farete senza pensare.

Leone

Vi allontanate da dubbi e da domande, ritrovando una chiarezza e una calma interiori che vi fanno stare bene. Smettete di pensare ad ogni cosa, di chiedervi perché.

Vergine

Concedetevi il lusso di pensare e di immaginare a modo vostro, senza fretta e senza inutili accelerazioni. Lasciate che ogni cosa si svolga come deve, con la dovuta calma.

Bilancia

Vietato dare troppa importanza a chi non riesce a fare con calma, a chi rincorre cose e obiettivi coinvolgendovi in un momento che reagisce, che non pensa abbastanza.

Scorpione

A volte le parole vanno troppo lente per essere ascoltate. Urano e Mercurio vi mettono di fronte al bisogno di agire prima ancora di aver capito, di averci pensato.

Sagittario

Non chiedete troppo a una persona che ha poca energia, che non ha voglia di fare di scatto, rapidamente. Accettate che vi siano velocità diverse, stili differenti.

Capricorno

Marte solletica il vostro solido Mercurio, facendovi spesso chiedere se non state andando un po’ troppo lentamente con qualcosa. In realtà non vi è alcun bisogno di correre.

Acquario

Riuscite a convincere qualcuno di qualcosa, dimostrando quella necessaria sincerità e trasparenza che Plutone aveva messo in dubbio. E i rapporti migliorano.

Pesci

Anche i sogni hanno bisogno di tempo, di quella necessaria comprensione che li può rendere vicini, possibili, afferrabili. Pensate ad un futuro senza fretta, senza ansie da prestazione.