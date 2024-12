Ariete

Non mancheranno blocchi e ritardi con le comunicazioni e con le cose da dire. Non date però la colpa agli altri, cercando invece di capire che cosa vi ostacola.

Toro

Non è questo il momento ideale per iniziare qualcosa provando ad inseguire un sogno, una speranza. Meglio aspettare e godersi il momento di festa.

Gemelli

Luna e Venere vi concedono un momento fatto di grande leggerezza, di pensieri e di azioni delicati, gentili. Anche se qualcuno non sembra sentirsi altrettanto libero.

Cancro

Non contate sugli altri per trovare spunti e motivazioni di nessun genere. Provate piuttosto a darvi delle risposte che vi incoraggino, mettendo in luce i vostri punti di forza.

Leone

Nonostante qualcuno si dimostri poco disposto a collaborare, saprete comunque esprimere bellezza e gentilezza a chi vi è vicino. Non date importanza alle piccole cose.

Vergine

Per fronteggiare i malumori o le insicurezze di qualcuno, deciderete di metterci fantasia anche con le piccole cose, con quelle situazioni che non potete evitare.

Bilancia

Una Luna davvero vicina sarà l’energia capace di farvi sentire migliori, pronti per vivere un momento che vi piaccia, che vi faccia piccoli favori. Umori al top.

Scorpione

Qualcuno fa qualcosa ma sbaglia, non rispettando certe regole e alcuni dettagli. Per questo non è il momento di fare cose insieme o di appoggiarvi agli altri.

Sagittario

Giove e Saturno si scontrano, litigano, facendovi subito e facilmente sentire meno liberi di fare, di proporre e di inventare. Prima di ribellarvi capite che cosa vi manca.

Capricorno

Difficile riuscire a credere in promesse improbabili, in occasioni o possibilità che non fanno nulla per nascondere i loro limiti, le contraddizioni. Non ci cascate.

Acquario

Non siate troppo pessimisti rispetto ad un risultato, a qualcosa che potreste invece ottenere impegnandovi, facendo un piccolo sforzo in più. Magari rimandate.

Pesci

Vorreste forse fare di più e di meglio per qualcuno di casa, per una persona vicina, ma qualcosa ve lo impedisce. Siate però voi a decidere che cosa sia giusto, cosa sia meglio.