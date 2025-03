Ariete

Tocca a Mercurio, e alle sue idee un po’ distratte, fare i conti con la chiarezza, con la voglia di capire meglio ogni cosa. Prendetevi un momento per capire.

Toro

Avete fatto un po’ d’ordine tra le idee e i pensieri, per questo vi sentite capaci di giocare con la fantasia, di inventarvi qualcosa di diverso per movimentare il tutto.

Gemelli

Sole e Mercurio brillano vicinissimi, regalando una preziosa occasione per capire, per fare luce su voi stessi e sui vostri limiti, sulle vostre propensioni. Sorridete e siate ottimisti.

Cancro

La parola del momento sarà la chiarezza, la comprensione migliore delle cose che dovete fare, degli impegni che vi verranno incontro. Fate domande.

Leone

Mercurio vi concede la possibilità di capire, veramente, ciò che vi potete permettere, quali sono i vostri limiti, le vostre risorse, per poi scegliere come usare il tutto.

Vergine

Momento di confronti e di critiche, tempo ideale insomma per fare i conti con tutto ciò che non vi piace e che non vi convince troppo. Ammettendo però i vostri errori.

Bilancia

Avete bisogno di migliorare parole e discorsi, di comportarvi in modo più chiaro con qualcuno, con chi si aspetterebbe una coerenza diversa. Fate attenzione.

Scorpione

Riuscirete a dire e a comportarvi in modo fluido e libero, conquistandovi la simpatia delle persone, riuscendo ad arrivare un po’ più in là con gli affetti e le intenzioni.

Sagittario

Avete voglia di fare chiarezza anche tra le cose più facili e divertenti, anche tra quelle energie che servono a distrarvi, a vivere meglio il vostro presente.

Capricorno

La Luna vi connetterà a cose belle, a piccole e innocenti distrazioni, a un tipo di energia che amerete vivere, respirare. Un cielo che vi coccola e che vi regala dolcezza.

Acquario

Qualcuno potrebbe avere da ridire sulle vostre parole, su ciò che farete e che dimostrerete. Non prendetevela, cercate piuttosto capire se e quanto ha ragione.

Pesci

Davvero siete in vena di cose serie e precise, di prendervi le vostre responsabilità fino in fondo, e senza fare sconti all’impegno. Per questo funzionate.