Ariete

Ci sono dettagli e piccole cose che sembrano dare ragione agli altri, che non ammettono distrazioni o rinunce. Provate a non trascurare nulla che sia piccolo, ma che conti.

Toro

Saprete essere i migliori quanto a invenzioni, a creazioni e proposte per la giornata. Perché Venere si fa sentire, e voi avete voglia di immaginare qualcosa di diverso, di speciale.

Gemelli

Certe tensioni interiori rischiano di complicare o di appesantire la qualità dei vostri rapporti, dello stare insieme. Meglio evitare le situazioni troppo affollate.

Cancro

Avrete voglia e bisogno di parlare, di manifestare i vostri reali sentimenti, dicendo quello che pensate. E lo farete anche quando ciò creerà piccole tensioni o incomprensioni.

Leone

Qualcuno non sarà di ottimo umore, forse perché non ha così voglia di fare programmi, o forse perché non ha troppo chiara la situazione e si muove in modo improvvisato.

Vergine

Potreste vivere strane tensioni tra la vostra componente logica e le emozioni, mosse e agitate da una Luna vicinissima. Fate qualcosa di pratico per non pensare troppo.

Bilancia

Ci saranno cose e situazioni che vi daranno ragione senza però dirvelo, realtà che finiranno per schierarsi con voi, con le vostre idee e le opinioni. Facendovi sentire forti.

Scorpione

La Luna vi insegnerà che, per poter veramente coltivare un sogno o una promessa, è prima necessario perdere di vista certe logiche, quelle regole che non vi lasciano andare lontano.

Sagittario

Questa Luna sembra impedirvi di vivere serenamente il momento, di stare bene con le vostre stelle. Ci sono emozioni che disturbano, voi provate a non essere troppo emotivi.

Capricorno

Meglio ascoltare la voce della Luna che vi sconsiglia di parlare troppo, di dire o di raccontare ogni cosa. Siate prudenti, non date nell’occhio e muovetevi piano.

Acquario

Idee e iniziative vostre e di altri potrebbero non andare d’accordo, faticando per trovare un compromesso. Meglio insomma fare da soli, senza chiedere favori o passaggi.

Pesci

Provate a non lasciar mai troppo libere certe passioni, quelle energie interiori che vi rendono così sensibili agli altri, a certe persone. Coltivate un nuovo equilibrio interiore.