Ariete

Non contate su aiuti o sostegni da parte di qualcuno, perché certi umori o pensieri non aiuteranno la collaborazione, il sostegno reciproco. Non stavolta almeno.

Toro

Attenzione a non lasciare che la Luna crei tensione con qualcuno, allontanandovi da situazioni e contesti in cui volete invece rimanere. Siate diplomatici.

Gemelli

Convincetevi, davvero, che non serva occuparvi di piccole cose, di fare e di impegnarvi senza una ragione valida, solida, oggettiva. Concedetevi del tempo liberissimo.

Cancro

Avrete voglia di casa, di stare con le persone che amate. Per questo sarete parecchio insofferenti verso chi o cosa vi chiede ancora una volta impegno o attenzione.

Leone

Agire, fare e decidere saranno azioni che vi aiuteranno a vivere meglio certi sentimenti contrastanti. Siate vivi e propositivi per non pensare troppo, per non discutere con voi stessi.

Vergine

Limitate quanto più possibile le parole e l’espressione dei vostri pensieri. Fatelo per non appesantire l’energia del momento, per dare solo il meglio di voi stessi.

Bilancia

Non intestarditevi nel voler fare qualcosa di speciale ad ogni costo. Non fatelo perché sarà qualcosa che non piacerà troppo a qualcuno, che non vi servirà.

Scorpione

Una Luna molto vicina racconta di un momento in cui dovrete mettervi in discussione, in cui sarà importante riconoscere i vostri limiti per poi fare di meglio.

Sagittario

In questo strano gioco di scambio delle parti, messo in atto da Mercurio e da Giove, potrete imparare moltissimo mettendovi per davvero nei panni di chi amate, di chi vi è vicino.

Capricorno

Difficile credere ai sogni e alle fortune quando ogni cosa corre o si accende facilmente. Avete bisogno di tempo e di calma per riflettere, per decidere se ne avete voglia oppure no.

Acquario

La Luna tocca punti delicati, alimentando qualche dubbio e qualche tensione nel presente. Starà a voi decidere di coltivare solo i propositi migliori, di sorridere.

Pesci

State concentrati sulle cose del presente, senza fuggire in avanti con la mente, senza farvi troppe domande su ciò che sarà. Perché vivere il momento è la migliore opzione.