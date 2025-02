Ariete

Farete i conti con la vera sostanza dei sogni, con le reali possibilità che un desiderio o una speranza hanno di poter divenire concreti. Per un momento fatto di verità.

Toro

Non c’è niente di meglio che concedersi alla fantasia, alla libertà di un pensiero che non teme niente, che non ha paura di inventare e di proporre. Sentitevi leggeri.

Gemelli

Mercurio incontra Saturno obbligandovi a guardare negli occhi il senso del dovere, quelle incombenze da cui è difficile scappare o allontanarsi. Siate onesti con voi stessi.

Cancro

Qualcuno vi chiederà di aiutarlo a capire meglio qualcosa, di suggerire e consigliare cosa sia meglio fare, dove poter arrivare. E voi sarete preziosissimi nel dire.

Leone

Qualcuno sembra domandarsi se e come voi potreste essere d’aiuto, valuta la vostra reale disponibilità nel collaborare, nel fare qualcosa insieme. State a guardare.

Vergine

Mercurio, dall’opposizione, incontra Saturno mettendovi di fronte a quegli impegni e a quelle realtà a cui è difficile dire di no. Affrontate serenamente proposte e occasioni.

Bilancia

Per gestire le piccole debolezze di Venere, sceglierete di usare una certa forza del pensiero, quella giusta e necessaria fantasia che può più di mille azioni.

Scorpione

Un dubbio o una debolezza intima, interiore, potrebbero essere la giusta energia per empatizzare con qualcuno, per condividere pensieri e osservazioni.

Sagittario

Avrete a che fare con persone particolarmente sensibili al dovere e alla precisione, persone che non lasceranno mai nulla al caso. Non sentitevi limitati.

Capricorno

Momento ideale per dire, per elaborare pensieri e idee, per condividere un progetto. Fatelo adesso, proprio mentre Mercurio vi concede grandi capacità di parola.

Acquario

Le emozioni vanno in profondità e senza paura di dire il vero, di ammettere debolezze. Non esiterete di fronte a niente, accettando sempre ogni cosa, ogni verità nascosta.

Pesci

Non sottovalutate il bisogno di chiarezza da parte di qualcuno che si aspetta conferme e discorsi. Provate ad essere rassicuranti con le persone vicine, sempre pronti a fare la vostra parte.