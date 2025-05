Ariete

Saturno bussa alla vostra porta portando con sé idee ma anche regole, prove ma anche un po’ di fatica. Provate ad accoglierlo col sorriso, senza mai mostrare la preoccupazione.

Toro

Attenzione a chi non sarà di ottimo umore, a chi forse preferirebbe un altro giorno. Meglio non imporre nulla a nessuno per non ottenere reazioni poco gentili.

Gemelli

Improvvisamene certi doveri o missioni si fanno molto meno pesanti, meno stressanti. Improvvisamente riscoprite tutta la bellezza del fare, dell’ambire a qualcosa di meglio.

Cancro

Saturno entra in quadratura, promettendo un tempo in cui ricordarsi degli impegni, delle promesse fatte al destino. Ma voi sapete che presto Giove vi aiuterà a fare ogni cosa.

Leone

Il nuovo trigono di Saturno vi regala un modo migliore di stare con gli altri, di amare e di costruire preziosissime intese. Dunque apritevi, condividete e collaborate.

Vergine

Tempo di festeggiare, di essere felici del vostro cielo. Saturno termina i suoi rigori, mettendo a tacere divieti e rinunce. Tempo di ritrovare bellezza in ogni cosa.

Bilancia

Avrete come la sensazione di essere un po’ meno liberi di rapportarvi agli altri, di vivere come vorreste relazioni e compagnie. Cercate di capire che cosa ve lo impedisce.

Scorpione

Attenzione alla Luna, forte ma opposta, che sembra divertirsi ad alterare umori e percezioni. Dunque distaccatevi da quelle energie che cambiano e non si fermano.

Sagittario

Interessante questa nuova amicizia saturnina, questa connessione che renderà molto più facile, per il vostro segno, fare e decidere la cosa migliore. Siete concreti.

Capricorno

Saturno entra in quadratura, quasi a volervi ricordare che esiste anche una dimensione intima, una casa e degli affetti che non devono essere mai trascurati.

Acquario

Saturno scivola nella vostra terza casa, spostando la vostra energia sulla comunicazione, sul bisogno e l’importanza di dire, di esprimere e di condividere.

Pesci

Vi liberate finalmente del peso di Saturno, di quegli schemi che dopo un po’ si fanno insopportabili. Respirate una nuova leggerezza, ambendo alla bellezza.