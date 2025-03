Ariete

Attenzione alle bugie di Mercurio, a quella sensazione di aver capito i segreti di Plutone che è solo finzione. Non fidatevi mai delle apparenze, non credete a tutto.

Toro

Convincetevi di essere capaci di fare qualcosa, di potervi permettere un’impresa o uno sforzo speciale. Perché l’ottimismo saprà farvi fare cose diverse.

Gemelli

Usate la forza espansiva di Giove per puntare in alto, per gettare il cuore oltre i limiti del presente, credendo a nuove possibilità. Nutritevi di passione, di buoni pensieri.

Cancro

Non sembra essere il momento migliore per provare a comprendere gli sforzi di qualcuno. Non siate mai giudicanti, non siate precisi o puntigliosi con i risultati di qualcuno.

Leone

Per stare bene con le persone vicine vi basterà non fare troppe domande, non cercare insomma di capire ogni cosa. Preferite invece una sana e pacifica serenità.

Vergine

Farete felice qualcuno aiutandolo a risolvere un problema, dandogli una mano per gestire qualcosa che non ama troppo fare. Mettete in gioco la vostra attenzione.

Bilancia

Non vi serve provare a spiegare quello che vorreste, quali cose preferite avere vicine. Lasciate piuttosto che tutto vada come deve, senza preoccuparvi troppo di niente.

Scorpione

Provate a credere per davvero a ciò che qualcuno sta facendo, dimostrando una sincera fiducia che vi avvicini agli altri. Siate collaborativi, aiutate e consigliate.

Sagittario

Riuscirete ad esprimervi in modo sempre adatto al vostro pubblico, dicendo cose giuste e nei tempi che funzionano. Per questo otterrete buoni riscontri.

Capricorno

Vi convincerete a fare sempre la vostra parte, dedicando parte del tuo tempo e della tua attenzione alle piccole cose, all’organizzazione silenziosa di qualcosa.

Acquario

La Luna, dal vostro segno, collabora con Giove costruendo intese emotive e ottimi umori. Per questo vi verrà facile e spontaneo essere ottimisti, possibilisti con tutto.

Pesci

Sarete in vena di umori leggeri e smaglianti anche senza che vi sia una ragione precisa, anche quando niente giustificherà tanto ottimismo. Ma va benissimo così.