Ariete

Lasciate che la Luna si faccia lontana accendendo e stimolando in voi attenzioni e emozioni del tutto inaspettate. Non abbiate mai paura dei sentimenti.

Toro

La qualità degli umori andrà facendosi meno leggera, meno tonica. Non per colpa vostra ma per questo cielo che si muove con le stelle. Provate a non smettere di sorridere.

Gemelli

Il cielo va nella direzione delle cose logiche e comprensibili, verso una dimensione in cui sarà facile pensare, capire e fare domande. Per questo state bene.

Cancro

Siete in vena di cose originali, inaspettate, quelle che sanno farci piccole e piacevoli sorprese. Fidatevi della fantasia e del destino, lasciate fare a questo cielo.

Leone

Ci sono momenti, come questo, in cui dire di sì all’energia è un esercizio facile e possibile. Dunque apritevi alla forza, a quelle passioni che accedono ogni cosa.

Vergine

La Luna vi renderà ancora più insofferenti verso tutto ciò che non dice e che nasconde qualche verità. Muovetevi in punta di pensieri, esigendo sempre la sincerità.

Bilancia

La Luna arriverà nel vostro segno portando con sé l’amore per il prossimo, il bisogno di stare vicini agli altri, in qualche modo. Non è il momento di stare da soli.

Scorpione

Sarete in vena di guardare al futuro, di pensare a cose prossime ma che vorreste già avere accanto a voi. Vi piace gettare il cuore oltre il presente, immaginando qualcosa di speciale.

Sagittario

Lentamente le emozioni si faranno più facili e meno impegnative, così da consentirvi di vivere bene ogni realtà, ogni situazione o rapporto. Dovete solo aspettare.

Capricorno

Provate a respirare la voglia di cambiamento, di quei progetti che hanno le idee chiare e che si proiettano subito nel futuro. Perché sarà qualcosa che accenderà i vostri entusiasmi.

Acquario

Avrete a che fare con persone forti e coraggiose, con chi non ha paura di dire la verità o di prendere una decisione importante. Difficile accontentarsi di piccole cose.

Pesci

Non sempre sarà possibile mandare in onda la vostra fantasia, la vostra propensione per il sogno e l’immaginazione. Qualcosa vi chiede più chiarezza, maggiore concentrazione.