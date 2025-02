Ariete

Ci sono momenti in cui, per uno scherzo delle stelle, diventa facile e inevitabile sognare, credere a certe storie, sperando nella fortuna che conta. Proprio come ora.

Toro

La Luna spinge in direzione del fare, del realizzare sogni e promesse, ma Urano rema contro. Perché sentirete difficile poter cambiare per davvero una situazione.

Gemelli

Potenti questi aspetti che sostengono i segni d’aria come il vostro. Per un momento in cui certe persone vi sapranno dimostrare affetto e solidarietà, facendovi sentire forti.

Cancro

Mercurio si allontana da Saturno, aiutandovi a liberare idee e passioni, a vivere da vicino un interesse, un obiettivo, qualcosa a cui tenete. Sentitevi capaci di fare di più.

Leone

Rimanere connessi a qualcuno, entrando veramente in discussione, vi obbligherà a dimostrare fiducia nel futuro, ad essere più convintamente ottimisti rispetto a tutto.

Vergine

Sentite che la vostra energia si fa sempre più libera, sempre più distante e slegata da certe regole e convinzioni che non vi lasciavano pensare. Aprite le idee.

Bilancia

Avrete voglia di dare un nuovo senso e un sapore diverso all’opposizione di Venere che rende importanti i rapporti. Aggiungerete luce e calore al vostro modo di incontrare.

Scorpione

Non vorrete dimostrare o ammettere che state coltivando speranze e possibilità, però crederete veramente in qualcosa di possibile, in qualcosa che illumini il momento.

Sagittario

Non smettete di dire, di spiegare e di comunicare, perché questo sarà l’unico modo per convincere qualcuno delle vostre migliori intenzioni, del vostro pensiero.

Capricorno

La vostra voglia di fare e di risolvere renderà subito, e facilmente, sopportabili tutte quelle cose da fare per poter ottenere. Niente vi pesa per davvero.

Acquario

Una Luna vicinissima vi aiuterà a non avere mai fretta con la fortuna, vivendo ogni cosa con la giusta e dovuta calma, con serenità e grande pazienza.

Pesci

Luna e Giove si parlano costruendo un solido ottimismo, aiutandovi a credere di più in certe occasioni, anche se non è facile, anche se certe realtà dicono il contrario.