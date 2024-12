Ariete

Il bisogno, che sentite, di caricarvi di buoni propositi per il nuovo anno finirà per rendervi insofferenti verso quei blocchi che non riuscite a smuovere a risolvere. Chiedetevi perché.

Toro

Attenzione a non metterci troppa passione o emozione, finendo così magari per guastare qualcosa, per rallentare o complicare un progetto, una sfida.

Gemelli

Saturno picchia duro, facendovi notare le vostre debolezze, le contraddizioni che state vivendo, sperimentando. Ma non siate troppo severi con voi stessi.

Cancro

Sarà un momento votato alla logica, agli altri, meno alla fantasia o a quelle emozioni che vi fanno sempre compagnia. Vivete e respirate un’energia solida e chiara.

Leone

Difficile provare a parlare con qualcuno, con chi proprio non è disposto a sentire, a fare suoi certi messaggi, alcune idee. Rinunciateci e rimandate ogni proposito.

Vergine

Avete bisogno di sentirvi più liberi di amare, di stare con le persone speciali non per obbligo ma per scelta. Dunque provate a decidere di vivere così, di fare spontaneamente.

Bilancia

Non preoccupatevi troppo di certi dettagli, di come fare le cose, perché questi pensieri potrebbero guastare il vostro rapporto con l’entusiasmo, con la passione.

Scorpione

Questa Luna, di passaggio nel vostro segno, potrebbe crearvi qualche tensione con chi amate, rendendovi un po’ insofferenti. Evitate i grandi discorsi o i confronti.

Sagittario

Qualcuno si sente meno forte, meno speciale, e subito manifesta insofferenza verso ogni cosa. Lasciatelo fare, leggendo in questo comportamento un segno di debolezza.

Capricorno

Attenzione a non dire cose sbagliate, a non lasciare che certe parole sfuggano mettendovi in difficoltà. Usate la prudenza con ogni parola, con tutti i discorsi che farete.

Acquario

Preoccuparvi troppo per qualcosa di pratico, o che riguarda il lavoro, finirebbe per guastare il bellissimo mood che Venere vi regala. Chiedetevi se ne vale la pena.

Pesci

Attenzione a non bloccare chi avrebbe in mente cose speciali, a non fare in modo che altri debbano rinunciare a qualcosa di bello e di importante per colpa vostra.