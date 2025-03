Ariete

Venere lascia improvvisamente il vostro segno facendo mancare una certa armonia, rendendovi meno sensibili agli altri e alle loro proposte, ai loro desideri.

Toro

Qualcosa torna ad esservi simpatico e familiare, ma non contate troppo sulle cose che non cambiano, che non evolvono. Non nutritevi solo di nostalgia.

Gemelli

Certe emozioni e energie interiori potrebbero guastare il vostro rapporto con l’ottimismo necessario a vivere e a fare ogni cosa. Cercate di separare il privato dal pratico.

Cancro

Sarete nostalgici, in vena di ricordi e di pensieri che guardano all’indietro. Avrete bisogno di immaginare cose migliori per stare bene con voi stessi, con le vostre verità.

Leone

Attenzione alla qualità del lavoro, a come, cioè, saprete svolgere compiti e impegni, perché Venere vi renderà un po’ incerti, non così sicuri delle vostre scelte.

Vergine

Luna e Venere, dall’opposizione, vi chiederanno di esprimere ogni emozione o desiderio senza tenere conto di cosa ne penseranno gli altri. Sentitevi liberi.

Bilancia

Venere vi concede una pausa, vi aiuta a non dover dire e spiegare tutto per riflettere meglio su cosa sia giusto e importante fare. Prendetevi del tempo, senza fretta.

Scorpione

Qualcuno sembra cambiare improvvisamente idea e darvi ragione, tornando da voi e facendovi sentire importanti. Siate comprensivi con le insicurezze degli altri.

Sagittario

Dubbi e domande finiranno per rallentare persino voi, per farvi pensare e riflettere molto più del solito, preferendo capire prima di passare all’azione.

Capricorno

Sentite di dover adattare meglio il vostro modo di comportarvi a certe realtà, ad alcune persone che si aspettano da voi belle maniere e maggiore gentilezza.

Acquario

Sarete colti da una strana e improvvisa voglia di fare, di agire, qualcosa che non sempre potrete controllare. Ma ci sarà molto meno tempo per la fantasia, per le invenzioni.

Pesci

Si rivede Venere, torna da voi il pianeta delle cose dolci, quelle che amate. Ma attenzione a non scambiare il dubbio per forza, attenti a non farvi illudere da certe promesse.