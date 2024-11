Ariete

Sole e Marte collaborano rendendo la vostra energia davvero buona, vibrante. Per questo affronterete ogni cosa con coraggio e convinzione, sapendo di farcela.

Toro

Potreste sottovalutare una piccola questione che però rischia di guastarvi la leggerezza del momento. Non date nulla per scontato e fate ogni cosa per bene.

Gemelli

Vivete sotto un cielo che vi diverte, che vi lascia fare e giocare con tutto, senza mai limitare o impedirvi di inventare, di andare lontano con le idee e le proposte.

Cancro

Un pensiero o una preoccupazione legata alla casa e alla sfera intima rischia di rendervi meno gentili e meno sorridenti del solito. Meglio evitare le situazioni molto affollate.

Leone

Ottimo l’accordo che il vostro Sole stringe con Marte, così da poter usare al meglio le vostre forze, quelle passioni che sanno farvi arrivare lontano. Vi sentirete fortissimi.

Vergine

Nonostante i dubbi e le contraddizioni che Mercurio descrive, saprete fare e gestire ogni cosa senza sbagliare, dimostrando comunque una certa efficienza.

Bilancia

Di fronte a persone che si fanno forti e coraggiose, voi fate di tutto per nascondere certe debolezze o qualche dubbio. Agite in modo chiaro, dialogando con tutti.

Scorpione

Fare e impegnarvi, seguendo istinti e passioni, sarà probabilmente la migliore decisione da prendere. Perché sarà proprio agendo che capirete la vostra forza.

Sagittario

Nonostante i soliti dubbi di qualcuno, saprete esprimere entusiasmo e bisogno di fare. Talmente tanto da convincere qualcuno a prendersi un rischio.

Capricorno

Un dubbio o una preoccupazione rischiano di guastare il vostro buon momento con il lavoro e le cose da fare. Provate a capire se è davvero tanto importante.

Acquario

Qualcuno potrebbe amare e apprezzare la forza che ci state mettendo con le relazioni, con il modo di amare. Dunque sentitevi liberi di esprimere passioni e entusiasmi.

Pesci

Fidatevi di qualcuno, contate su possibili aiuti da parte di chi potrebbe veramente consentirvi di risolvere una questione, una problematica. Accettate la generosità degli altri.