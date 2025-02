Ariete

Qualcosa di invisibile, ma che istintivamente vi piace e vi parla, prende vita, prende forma. Non cercate di controllare ogni cosa, al contrario fidatevi delle apparenze.

Toro

Potete riformulare un desiderio o una vocazione ma coinvolgendo da vicino gli altri, condividendo passioni e desideri da vivere e da costruire insieme agli altri.

Gemelli

Mercurio mette sempre il lavoro e l’impegno al primo posto, e stavolta potrete contare su un aiuto in più. Succederà grazie al novilunio che dà slancio e voglia di fare al vostro segno.

Cancro

Per una volta Marte, sempre nel segno, vi verrà utile, vi sarà comodo. Perché troverete sempre il modo migliore per usare la vostra energia, per fare e per vincere.

Leone

Per questa volta, non potrete convincere nessuno a rinunciare ad una idea, ad una iniziativa. Per stavolta lasciate invece che ognuno possa fare come crede, senza interferire.

Vergine

Provate a spiegare a qualcuno che una certa decisione, o una iniziativa del momento, potrebbero essere qualcosa di sbagliato. Cercate di far capire il perché.

Bilancia

Occuparvi e preoccuparvi di qualcosa di piccolo, potrebbe rivelarsi una buona idea. Fatelo per mettere a tacere Venere e le sue inutili ansie da prestazione.

Scorpione

Davvero non dovreste avere alcuna paura di fare qualcosa di divertente, concedendovi un attimo di puro svago, di sana distrazione. Fatelo con la complicità di una giovanissima Luna.

Sagittario

Siete fatti di una pigrizia speciale, della non voglia di impegnarvi per fare qualcosa in casa. Forse preferirete rimandare ogni cosa, lasciando al tempo la scelta di quando agire.

Capricorno

Se stavate aspettando l’occasione giusta per dire qualcosa di non facile, allora questo potrebbe essere il momento per farlo. Saturno e la Luna vi suggeriranno le parole che servono.

Acquario

Perché non provate a fare concretamente qualcosa? Fatelo ora, mentre il cielo vi ascolta, quando Saturno sarà così vicino alle vostre iniziative da rendervi fortunatissimi.

Pesci

Momento importante perché attivato da una Luna Nuova che riparte da voi, proprio dai Pesci. Un momento che vi restituisce passione e originalità, ma senza esagerare.