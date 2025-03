Ariete

Qualcosa vi convincerà che potete dire, esprimervi, parlare. Non sembra essere insomma il momento di tacere, meglio assicurarvi che gli altri vi abbiano capito.

Toro

Ci sono momenti che sanno come smuovere i sogni, come accendere e far rivivere desideri e speranze. Fidatevi della Luna e delle sue proposte, lasciate che succeda qualcosa.

Gemelli

La Luna, dall’alto del vostro cielo, vi farà sentire connessi a tutto, in dovere di dimostrare le vostre qualità, la vostra intelligenza. Muovetevi liberamente tra gli impegni.

Cancro

Sarete pronti a dare un senso e un valore al presente, facendo cose e parlando con tutti. Per non lasciare che il momento diventi inutile o poco interessante.

Leone

Vi sentite più liberi di credere e di fare, meno rallentati da dubbi e da problemi che pesano senza raccontare nulla di importante. Godetevi la sensazione di leggerezza.

Vergine

Questa Luna opposta fa molto rumore, portando la vostra attenzione sugli altri, su qualcuno che reclama spazio e importanza. Siate generosi con tutti, con chi vi è vicino.

Bilancia

Riuscirete a svolgere piccoli compiti e impegni con estrema intelligenza, facendo ciò che serve nel modo giusto. Funzionate, e potrete fare parecchio.

Scorpione

Potrebbe essere un momento interessante e divertente, uno di quei cieli che ha parecchio da proporre, da promettervi. Affrontate ogni cosa con curiosità e ottimismo.

Sagittario

Certe emozioni lavorano dal di dentro, facendovi sentire molto più connessi a tutto, più vicini a idee e desideri. Chiedete di più a voi stessi e alla fortuna.

Capricorno

Non fatevi scappare la possibilità di dire, di parlare, di esprimere concetti e desideri approfittando di una Luna che si connetterà a mille pianeti e energie.

Acquario

Ottime occasioni per fare qualcosa di importante a modo vostro, mettendoci convinzione, chiarezza e una sana voglia di risolvere, di ottenere un risultato.

Pesci

La Luna fa mille aspetti dal vostro segno, rendendo forti e intense le emozioni del momento. Fidatevi dell’istinto e lasciate parlare sempre l’anima.