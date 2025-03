Ariete

La Luna rinasce, calda e decisa, dal vostro segno, rendendovi fatalmente sensibili ad ogni idea o iniziativa, spingendovi a non rimanere mai troppo fermi a guardare il cielo.

Toro

Ci sono ottimismi che non hanno bisogno di essere spiegati, che funzionano e basta, migliorando gli umori e la qualità delle cose che viviamo. Godetevi il momento.

Gemelli

Finalmente Giove, sempre nel segno, dialoga con la fortuna, con quelle cose che succedono e che smuovono i destini. Finalmente potete credere in qualcosa.

Cancro

Ascoltatevi per capire che cosa dovreste forse cambiare nel modo che avete di lavorare e di impegnarvi. Perché il cielo è in vena di consigli, di ottimi suggerimenti.

Leone

Potrebbe sembrarvi un po’ presto iniziare a pensare ad un viaggio, ad un movimento lontano. Eppure le stelle sembrano scegliere questo momento per indovinare le destinazioni.

Vergine

Non fate nulla per scoraggiare qualcuno nel prendere finalmente l’iniziativa. Al contrario incoraggiatelo a fare, a decidere, a non rimanere fermo.

Bilancia

La Luna rinasce di fronte a voi, aiutandovi a capire che cosa qualcuno ha in mente, cosa gli altri stanno pensando di fare. Siate attenti ad ogni cosa per non perdervi nulla.

Scorpione

Non deludete la vostra buona volontà rinunciando a fare qualcosa che vi serve, che vi aiuta a non sbagliare. Andate oltre certe pigrizie e agite per davvero.

Sagittario

Ottimo il momento se dovete o volete inventarvi qualcosa, se avete bisogno di proporre o creare idee e situazioni. Perché le migliori energie del cielo sono con voi.

Capricorno

Prendete una decisione che riguardi la casa o la famiglia, perché questa giovane Luna rampante vi aiuterà a far succedere ogni cosa, realizzando i vostri desideri.

Acquario

È arrivato il momento di dire, di parlare condividendo meglio idee e intenzioni. Fatelo per darvi un’altra occasione, per essere sicuri di non aver trascurato nulla.

Pesci

Qualcosa vi convince a provare, a darvi un’altra infallibile possibilità per cercare di ottenere un risultato a cui tenete. E non avete ragione di dire di no al destino.