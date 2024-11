Ariete

Migliorando e crescono le occasioni per collaborare, per fare qualcosa insieme a qualcuno, fidandosi degli aiuti. Dunque accogliete ogni sinergia e non fate mai da soli.

Toro

Esprimete liberamente le emozioni, la voglia di essere vicini agli altri condividendo qualcosa di bello, di luminoso. Fatelo per accorgervi di quanto potete realmente fare.

Gemelli

Momento fortunato se deciderete e vorrete occuparvi di piccole questioni, di quelle cose che normalmente tendiamo a rimandare o a non voler vedere.

Cancro

La Luna continua ad accendere, in voi, la migliore fantasia, la giusta immaginazione per inventare sempre qualcosa di buono. E per stare meglio con chi amate.

Leone

La Luna vi convincerà a rinunciare alla forza un po’ arrogante di Marte per incontrare gli altri, per fare comunque un ottimo lavoro. Accettate piccoli compromessi, non fate questioni di principio.

Vergine

Nonostante un modo un po’ incerto, e non sempre chiarissimo, di esprimervi o di parlare, riuscirete a trasmettere messaggi e sensazioni, saprete funzionare.

Bilancia

Piccole paure e sensi di colpa, vi aiuteranno a fare meglio, e di più, con cose e persone di casa, con quella dimensione domestica che ha pur sempre bisogno di voi.

Scorpione

Una Luna ingombrante sarà, invece, la giusta energia che vi serve per incontrare gli altri, per migliorarvi così da sentirvi più adatti a situazioni da condividere.

Sagittario

Dedicate più tempo all’ascolto di quelle voci che vi parlano dal di dentro, ad osservare dettagli e piccole cose che sapranno regalarvi sensazioni positive, costruttive.

Capricorno

Ottimo il rapporto che sembrate avere con i sogni e con le speranze, con quelle dimensioni o tempi futuri che, in qualche modo, sentite più vicini, più amici.

Acquario

Una Luna tanto alta e importante, vi imporrà di fare meglio i conti con voi stessi, con le cose che state vivendo e cambiando. Ma, alla fine, capirete che state facendo bene.

Pesci

Ottime e speciali le energie che la Luna muove per voi. Regalandovi un momento facile e comodo, un tempo in cui tutto vi sembrerà migliore. Le stelle vi sorridono.