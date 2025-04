Ariete

Fate attenzione alle parole che userete, ma soprattutto a non essere forse troppo rigidi o severi con chi propone, con chi prova a condividere idee e proposte.

Toro

Non esagerate con le azioni e le iniziative per non creare qualche problema, per non complicare inutilmente ogni cosa. Fate solo il necessario, rimandate il resto.

Gemelli

La Luna, ancora nel vostro segno, litigherà con mille pianeti e energie, spingendovi ad essere parecchio critici con tutti. Limitate le osservazioni, non siate eccessivi.

Cancro

Sarete piuttosto attenti e sensibili agli errori, a tutte quelle cose che non rispettano le misure, i dettagli. Ma forse non serve essere tanto puntigliosi, rilassatevi.

Leone

Non lasciate che certe emozioni o umori possano guastare un sogno o un rapporto. Provate invece a collaborare con qualcuno, mettendovi sullo stesso piano.

Vergine

L’urgenza e la fretta di fare qualcosa di importante finiranno con il complicare la qualità dei rapporti, del fare e del vivere insieme. Ma ne vale davvero la pena?

Bilancia

L’amicizia della Luna presto vi convincerà a mettere da parte impegni e fatiche per concedervi un momento facile e leggero, per godere un po’ delle cose migliori.

Scorpione

Piuttosto noiosa e petulante una persona vicina che potrebbe essere molto critica con voi e con le vostre azioni. Forse perché si aspetta troppo, forse perché non ha capito.

Sagittario

Essere troppo emotivi o attenti rispetto a qualcuno finirebbe per bloccare le vostre vere emozioni, i vostri istinti e l’inguaribile bisogno di libertà. Fate tutto con misura.

Capricorno

Piccole cose, e veloci sensi di colpa, potrebbero bloccare e ostacolare le vostre azioni, le idee e gli impegni del momento. Fermatevi un momento e capite meglio.

Acquario

La Luna vi spingerà a mettere ogni cosa in discussione, criticando modi e stili, rendendovi molto più prudenti e attenti ai dettagli, alle piccole cose che fanno la differenza.

Pesci

Qualcosa, dentro di voi, sembra impedirvi di vivere serenamente e pienamente le cose che vi muovono, che vi rendono tanto speciali. Forse piccole paure.