Ariete

In fondo sapete che certe questioni pratiche e professionali meriterebbero maggiore attenzione e cura da parte vostra. Per questo sarà del tutto normale nutrire una preoccupazione.

Toro

Sarà facile affrontare doveri e impegni, grazie ad una Luna amica che saprà trasmettervi il senso del fare, del dimostrare che sapete risolvere e gestire. Nulla vi peserà.

Gemelli

Mercurio si avvicina al Sole dall’opposizione, promettendovi chiarimenti e spiegazioni che diventano sempre più vicini, possibili, probabili. Aprite la mente alla verità.

Cancro

Il sestile che unirà la Luna a Saturno potrebbe essere la migliore promessa di un momento in cui amori e intese funzionano, si fanno sentire, vi sostengono.

Leone

Se dovete svolgere piccoli compiti e migliorare alcuni dettagli, allora non abbiate paura di chiedere un aiuto a qualcuno. Perché troverete chi vi saprà dare una mano.

Vergine

Provate ad usare l’ironia e il sorriso per risolvere certi blocchi, per rendere meno pesanti e insopportabili alcune regole e piccoli divieti. Solo il buon umore vi salverà.

Bilancia

Sarà un momento in cui darete il meglio e il massimo in casa, svolgendo i vostri compiti, non lasciando nulla al caso e rendendo ogni cosa migliore. Davvero insuperabili.

Scorpione

Interessante il modo con cui vi dimostrerete seri e concentrati pur non perdendo mai di vista le cose simpatiche, l’ironia del momento. Facendo benissimo ogni cosa.

Sagittario

Dimostrerete di essere particolarmente affidabili e responsabili con le cose di casa, con le persone che probabilmente vi chiederanno un favore, si fideranno di voi.

Capricorno

Luna e Saturno dialogano, si parlano, migliorando i vostri discorsi con certe persone, con chi amate o è importante. Dunque contate pure sulla comprensione di tutti.

Acquario

Qualcosa sembra rassicurarvi, facendovi sentire più decisi, più capaci di agire e di fare. Per questo potrete muovervi benissimo e fare ogni cosa, con coraggio e convinzione.

Pesci

Per una volta fate in modo che impegni e cose da fare abbiano una luce, una speranza, un senso diverso. Coltivate il dovere con dolcezza, per non farlo pesare.