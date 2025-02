Ariete

Nonostante i bei pensieri, e le speranze a portata di mano, non sempre gli umori vi accompagneranno in questo momento. Vi mancherà un po’ di sano entusiasmo.

Toro

Sarà bello notare come riuscirete a dire e a comunicare sapendo di potervi permettere certe promesse, sentendo che davvero sapete tenere fede alla parola data.

Gemelli

Giove e Mercurio si amano e si aiutano, un chiaro segnale di come amori e relazioni funzioneranno, di come sarete preziosissimi per qualcuno. Fidatevi degli altri.

Cancro

Avete voglia di persone e di situazioni che facciano crescere, in voi, la forza vitale, l’amore per tutto ciò che riscalda il cuore. Senza alcuna fretta, senza forzature.

Leone

Saprete comunque dire e raccontare qualcosa di interessante a chi vi ascolta, distinguendovi per la qualità delle vostre parole, dei contenuti. Bello dialogare con voi.

Vergine

Momento speciale e fortunato per gli amori e per le relazioni in genere. Succede forse perché dimostrerete comprensione e disponibilità verso chi sbaglia o non capisce.

Bilancia

Sarete capaci di raccontare e di trasmettere passione e emozione senza però mai cedere completamente ai desideri di qualcuno. Non dovete accontentare nessuno.

Scorpione

Avreste voglia di cose libere e importanti, di fare di meglio, ma il momento non sempre ve lo concede. Provate ad affrontare gli impegni con un po’ di leggerezza.

Sagittario

Grazie a Mercurio, saprete dire e comportarvi in modo migliore, più interessante e più comprensibile alle persone che vi saranno vicine. Amori e intese brillano.

Capricorno

Fate di tutto per aggiungere bellezza e luce alle cose che farete, per rendere speciali le iniziative che questo momento avrà da proporvi. Un piccolo sforzo che vi premia.

Acquario

La vostra energia, e la vostra intelligenza, dialogano con il cielo, vedendovi forse il segno più fortunato del momento. Non ponete limiti al vostro fare, al vostro sperare.

Pesci

Lasciate che siano gli altri a trovarvi, che chi vi ama possa parlarvi, trasmettendovi idee e desideri. Perché la qualità delle relazioni vi darà grandi soddisfazioni.