Ariete

Le emozioni andranno via via migliorando rendendo molto più semplice la fantasia, la libera espressione dei sentimenti, persino amare e incontrare le persone.

Toro

Riuscirete a parlare dei vostri progetti, condividendo programmi e desideri pratici con una speciale facilità. Perché questa Luna vi aiuta a dire ogni cosa nel modo migliore.

Gemelli

Non abbiate fretta di parlare e aspettate che le stelle vi convincano a farlo. Cercate di indovinare i momenti migliori per esprimere, per raccontare pensieri e intenzioni.

Cancro

Le emozioni andranno calando con l’allontanarsi della Luna, eppure vivrete un momento davvero amico dei vostri amori, della qualità delle relazioni. Tanta simpatia.

Leone

Qualcosa, un fatto oppure un dettaglio, vi convincerà a riconciliarvi con qualcuno, cercando di vivere solo le cose che vi uniscono, che vi avvicinano. Bravissimi.

Vergine

Si direbbe che siate in vena di fare solo buoni pensieri, coltivando le giuste considerazioni, senza mai sbagliare con i giudizi o con i pareri. Preziosi, come sempre.

Bilancia

Provate a liberarvi subito, e velocemente, di qualcosa che vi disturba, di un impegno che non dovreste tenere troppo in sospeso. Così da ritrovare poi una bellissima energia.

Scorpione

Saprete riconoscere il giusto punto di equilibrio tra doveri e libertà, tra cose imposte e situazioni scelte liberamente. Così da rendere facile e simpatico il momento.

Sagittario

Mettete da parte dubbie e paure per concedervi qualcosa di facile, di luminoso, qualcosa che risollevi gli umori. Vi meritate di meglio e di più, provateci.

Capricorno

Lasciatevi consigliare dalle persone a cui volete bene, ascoltandole, perché avranno le giuste parole per aiutarvi a fare di meglio. Andate oltre le piccole differenze, fidatevi.

Acquario

La Luna entrerà in opposizione rendendo meno facile la gestione dei rapporti, il vivere con certe persone. Eppure, riuscirete a non rinunciare a ciò a cui tenete veramente.

Pesci

Fatevi forti di una Luna amica che vi suggerirà la giusta fantasia per fare tutto, per non apparire mai troppo scontati o banali. Un cielo che vi lascia liberi di dire.