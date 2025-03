Ariete

Mercurio vi porta nuova energia per i pensieri, altre idee per sentirvi ancora più forti e più capaci di esserci, di proporre, di fare sempre la vostra parte.

Toro

Ascoltate la voce dolcissima di una Luna vicina che vi suggerisce di non ascoltare certe voci, certi dubbi che si insinuano nelle vostre emozioni allontanandovi da qualcuno.

Gemelli

Forte il cambiamento, importante la voglia che ora sentite di essere più vicini a certi sogni, a certe possibilità, lanciando in avanti la voglia di esserci, di costruire.

Cancro

Credete ad una persona amica, date a qualcuno una nuova possibilità e non credete così facilmente ad un dubbio, ad un sospetto che peserebbe sulla vostra amicizia.

Leone

Date sempre e solo retta alla pura logica, a quei pensieri che riconoscono la realtà e che non fanno troppi giri di parole. Siate concreti e diretti, evitando le trappole del cuore.

Vergine

Avrete voglia e bisogno di silenzio, di cose sussurrate, di pensieri che non nascano in mezzo al rumore. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, non abbiate mai fretta.

Bilancia

Mercurio, ora in opposizione, vi spingerà a migliorare e a intensificare le vostre comunicazioni, il vostro dire, il raccontare verità e sensazioni. Connettendovi al cuore di qualcuno.

Scorpione

Non abbiate paura di esprimere un pensiero, di chiedere risposte e spiegazioni ad un dubbio che vi impedisce di vivere serenamente certe situazioni. Domandate.

Sagittario

Grazie a Mercurio, potete ristabilire un ottimo rapporto con una persona che amate, con chi è importante. Avrete voglia di divertirvi, di fare cose diverse, di sorridere.

Capricorno

Contate su certe persone, chiedete un parere ed un consiglio per gestire meglio qualche pensiero che non vi piace, qualche dubbio che vi blocca, che vi avvelena.

Acquario

Migliora la vostra attitudine verso la parola e il confronto, perché respirate l’energia del confronto, dello scambio, dello stare con gli altri. Tempo di aprirvi di più.

Pesci

Mercurio vi abbandona facendovi sentire meno vicina, e meno importante, una persona, una realtà. Avrete così più tempo per voi stessi, più voglia per pensare a ciò che volete.