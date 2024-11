Ariete

Fate di tutto per non cedere a certi pensieri davvero poco luminosi che finirebbero per guastarvi l’energia del momento. Presto ritroverete energia e motivazione.

Toro

Non sempre riuscirete ad esprimere un ottimismo così facile o leggero. Al contrario, brillerete per concretezza, lasciando poco spazio alla fantasia. Peccato.

Gemelli

Venere vi aiuterà a mettere meglio a fuoco i veri limiti del vostro agire, quali sono le cose che forse non vi potete ancora permettere di fare. Ascoltatela.

Cancro

Non fatevi ingannare dagli ultimi dubbi di Marte, da quei sospetti inutili che rischiano però di crearvi grosse tensioni e strane paure. Liberatevi da certi pensieri e da certi obblighi.

Leone

La Luna vi ama e vi aiuta, consentendovi di vivere ottime emozioni che vi porteranno ad abbracciare momenti di passione e di puro divertimento. Bellissimo.

Vergine

Qualcuno non riesce a capire il senso e la misura di certe cose, per questo dovrete esprimervi o imporre certe regole. Uno sforzo a cui non potete certo sottrarvi.

Bilancia

Sarete piuttosto polemici con chi pensa che tutto sia così facile e scontato. Preferirete insomma muovervi con prudenza, anche se Marte presto vi aiuterà ad avere coraggio.

Scorpione

In vista della quadratura di Marte, liberatevi da certi pensieri non troppo belli. Coltivate leggerezza e fiducia in voi stessi e negli altri per non scambiare la realtà con il sospetto.

Sagittario

Venere, dal vostro segno, si oppone a Giove, imponendovi una grazia e una prudenza particolari, convincendovi a rinunciare a quel coraggio che di solito amate indossare.

Capricorno

Ultime tensioni di Marte, ultimi dubbi o pensieri che rischiano di pesare sulla qualità del momento. Accettate piccole sfide o qualche fatica sapendo che presto tutto andrà meglio.

Acquario

Fate di tutto per chiarire posizioni e discorsi, per non lasciare che qualcuno possa, forse, fraintendere le vostre parole, le vostre reali intenzioni. Attenti ai malintesi.

Pesci

Venere vi impone una bellezza non facile da vivere e da indovinare. Per questo dovreste sforzarvi di essere più gentili e seducenti con le persone vicine. Provateci.