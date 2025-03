Ariete

Nettuno entra nel vostro segno portando subito un certo scompiglio, dandovi la sensazione che tutto, o quasi, sia possibile, vero. Attenzione ai miraggi, alle apparenze.

Toro

Mercurio torna sui vostri sogni, ma lo fa in modo confuso, incerto. Non cercate insomma di capire certi desideri, dando un senso o una funzione a ciò che vorreste avere.

Gemelli

Niente di meglio, quando il presente non ha affatto le idee chiare, rifugiarsi nei sogni, votandosi alla migliore fantasia. Proprio quello che farete per non sprecare il vostro tempo.

Cancro

Dovrete forse rivedere e ripensare alle cose che davvero vi stanno a cuore per non perdervi di fronte al nuovo caos di Nettuno, che ora è in quadratura. Cosa conta?

Leone

Divertitevi insieme a Nettuno, con la possibilità di cambiare valori e precedenze, di mettere in discussione anche quelle cose a cui avete sempre creduto.

Vergine

Mercurio torna in opposizione, e lo fa in modo rumoroso, complesso. Per questo perderete di vista certe realtà, dovendo rivedere alcune convinzioni, certe idee.

Bilancia

Nettuno si affaccia in opposizione, smuovendo e agitando la qualità di certi rapporti, di alcune relazioni. Abituatevi ad una minore stabilità di coppia, nello stare insieme.

Scorpione

Forse non è il momento giusto per dedicarsi alle invenzioni, per creare qualcosa, perché Mercurio è troppo distratto per portarvi fortuna. Rimandate ogni pensiero.

Sagittario

Mentre qualcuno sembra perdere definitivamente di vista le sue intenzioni, ecco che Nettuno diventerà vostro amico, aiutandovi ad apprezzare gli imprevisti.

Capricorno

Mercurio torna a decidere la qualità del vostro look. E, forse, dovrete fare attenzione e sforzarvi di essere più chiari, molto più trasparenti e comprensibili con tutti.

Acquario

Vi sentite più liberi di dire e di credere negli effetti delle vostre parole, delle vostre proposte. Meglio quindi inventarvi spunti e occasioni per incontrare qualcuno.

Pesci

Dopo molti anni, Nettuno vi lascia, ma solo per un po’. Tanto basta però per farvi sentire più stabili, meno esposti a certe fortune, a destini che non si possono controllare.