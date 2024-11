Ariete

Lentamente la Luna saprà portare a galla le vostre migliori energie, quelle forze intime che è bene poter esprimere, raccontare, usare. Così da muovervi benissimo con tutto.

Toro

Sarete probabilmente pigri, non sempre disposti a fare e a mettervi così facilmente in gioco. Finendo per lasciar fare agli altri, per delegare qualcuno a decidere.

Gemelli

Qualcosa vi chiede di esibire maggiore interesse e coinvolgimento rispetto a qualcosa, ad una situazione rispetto a cui dovreste interagire. Non rimanete indifferenti.

Cancro

Luna e Nettuno sapranno coccolarvi con i loro sogni, con quelle emozioni liquide che vi piacciono e di cui siete fatti. Concedetevi un momento per sognare.

Leone

Tempo di divertirvi insieme ai pianeti che vi sostengono e che vi rendono tanto tonici, così decisi a concedervi qualcosa di speciale. Vivete intensamente il presente.

Vergine

Forse non sarete così convinti o soddisfatti di come esprimerete sentimenti e opinioni. Forse preferirete tacere per non dire qualcosa di sbagliato o di poco preciso.

Bilancia

Capirete come dire le cose, quali parole usare per far arrivare il vostro messaggio a chi volete, a chi è importante. Vi basterà avere pazienza e indovinare ogni cosa.

Scorpione

Le emozioni fanno sul serio, accendendo in voi il gusto per la lentezza e la tranquillità che rende migliore ogni cosa, facendovi vivere anche di sogni, di pensieri che se la prendono comoda.

Sagittario

La Luna arriva nel vostro segno per accendere nuove passioni, per farvi vivere in modo ancora più intenso e caldo le realtà del presente. Non abbiate mai paura di amare.

Capricorno

Ci sarà un momento in cui avrete voglia di coltivare solo sogni possibili, solo idee chiare e affidabili. Perché non avete tempo o voglia per inseguire semplici illusioni.

Acquario

Dovreste veramente ascoltare la Luna e metterci più passione con i desideri, con le cose che vorreste realizzare. Non accontentatevi, non lasciate perdere.

Pesci

Sentimenti e pensieri si nutriranno volentieri della vostra migliore fantasia, di quella onnipresente libertà di pensiero che non manca mai all’ultimo segno dello zodiaco.