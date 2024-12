Ariete

Non mancherà di certo un forte senso di responsabilità nel vostro modo di fare e di affrontare il momento. Tutto merito (o colpa) di una Luna che fa sul serio.

Toro

Potrete contare su emozioni toste e precise, su energie che pur non mancando di originalità e di fantasia sapranno comportarsi bene, dando ottimi risultati.

Gemelli

Qualcuno non smette di sbagliarsi, di fare cose che non capite, che è difficile apprezzare. Abbiate pazienza e ammettete di non essere perfetti, di fare piccoli errori.

Cancro

La Luna vi aiuterà ad andare sempre d’accordo con gli altri, con chi ha voglia di vivere qualcosa di speciale, qualcosa di diverso dal solito. Fidatevi insomma delle emozioni.

Leone

Il vostro prendervi cura di piccole cose e di qualche dettaglio saprà, certamente, accontentare qualcuno, facendo felice chi magari si aspetta efficienza da voi.

Vergine

Sarà bellissimo potersi fidare di invenzioni che sappiano stupire per la loro originalità, ma anche per la logica e la precisione che possono offrire. Un mix molto speciale.

Bilancia

Qualcosa vi aiuta a capire perché avrete bisogno di impegnarvi di più con le cose e le persone di casa. Così che non percepiate mai il tutto come qualcosa di pesante, di difficile.

Scorpione

Bello il modo che avrete di agire, di parlare e di comportarvi in pubblico. Bello il vostro stile, le vostre azioni misurate e precise, che subito tutti sapranno apprezzare.

Sagittario

Il vostro bisogno di fare e di dimostrare che ce la potete fare, incontrerà il favore e la fortuna di certi pianeti. Per questo, malgrado la fretta, saprete offrire qualcosa di valido, di interessante.

Capricorno

Luna e Sole brillano nel vostro segno facendovi sentire i migliori, forti quanto basta per avere ragione, per poter fare sempre la cosa giusta. Un look che vi piacerà.

Acquario

Non smettete mai di vivere e di respirare altre emozioni, di riconoscere quegli attimi che possono fare la differenza. Muovetevi liberi e senza far tacere il cuore.

Pesci

Andrete d’accordo con i sogni migliori, con quel bisogno di credere a qualcosa di migliore, a chi vi sappia rendere felici. E le stelle vi aiuteranno a farlo.