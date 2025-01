Ariete

Qualcosa, dal di dentro, vi suggerisce di tacere, di non esagerare mai con i dialoghi o le promesse, di usare con attenzione e con parsimonia ogni parola.

Toro

I sogni sono liberi, sono facili e immediati, ma poi la realtà è tutta un’altra cosa. Ve lo ricorderanno la Luna e Giove dalla quadratura, ve lo ripetono stelle concrete.

Gemelli

Sentite il bisogno di fare qualcosa, di agire e di impegnarvi per ottenere qualcosa di importante, di concreto. Peccato che qualcuno vi ostacoli e non vi lasci liberi di fare.

Cancro

Vi è chiaro che, per poter ambire a qualcosa di importante, serve una certa chiarezza, servono idee che sappiano quello che vogliono, che sono. Nient’altro.

Leone

Qualcuno sembra preoccuparsi per qualcosa che non funziona come dovrebbe. E voi vi sentirete in qualche modo coinvolti in questa cosa, parte di una preoccupazione.

Vergine

Come spesso succede, anche in questo momento vi preoccuperete per qualcuno, per le cose che sbaglia o che non fa come dovrebbe, come sarebbe giusto fare.

Bilancia

Inutile preoccuparvi troppo per qualcosa di piccolo, per un dettaglio che forse interessa solo a voi. Lasciate fare al destino, smettendo di curare ogni cosa. Inutilmente.

Scorpione

La Luna vi spinge a fare cose divertenti, a vivere il presente per la sua bellezza, per la sua libertà. Ma non sempre gli altri avranno, come voi, tempo e voglia di farlo.

Sagittario

Il vostro Giove riceve la quadratura della Luna, di quella forza emotiva che non sempre vi aiuterà a vivere serenamente il momento. Per questo potreste muovervi in modo incerto.

Capricorno

Ci sono momenti che non danno troppa importanza a certi dettagli, che hanno voglia di fare e di dire nonostante qualcosa lo vorrebbe impedire. E subito vi sentite ribelli.

Acquario

Dovrete decidere se ascoltare una Luna, che vi vorrebbe vedere impegnatissimi, o se invece ascoltare Giove e le sue proposte distratte, leggere. Di cosa avete voglia?

Pesci

Dovrete affrontare e lottare contro una certa immobilità, contro quelle indecisioni che finiscono per rallentarci, per farci sentire meno veloci, meno attivi. Non siate pigri.