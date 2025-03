Ariete

A volte agire e fare potrebbe diventare un grande sforzo o un problema, perché non sempre vi fiderete degli altri, non sempre avrete fiducia nei risultati.

Toro

Questa Luna accende, in voi, dubbi e incertezze di cui non avete proprio bisogno. Provate quindi a distaccarvi da certe paure, per non lasciare che tutto venga rovinato.

Gemelli

Mercurio renderà particolarmente intenso questo momento, molto forti le responsabilità e il bisogno di fare meglio qualcosa. Vi confronterete con i doveri, con le necessità.

Cancro

I buoni sogni hanno spesso grandi paure e forti dubbi. Ma proprio perché sperate in qualcosa di bello e di buono, ecco che avrete bisogno di fare chiarezza con tutto.

Leone

Non permettete ad una preoccupazione pratica o di lavoro di guastare un rapporto, magari con inutili sospetti che finirebbero solo per allontanarvi da qualcuno.

Vergine

Sentite avvicinarsi certi appuntamenti, alcuni impegni o situazioni che vi chiederanno uno sforzo e tanta attenzione. Convincetevi però che ne valga la pena.

Bilancia

Qualcuno non riuscirà forse a capire il senso e il valore di una decisione, restando prigioniero di dubbi e di sospetti. Provate a convincerlo di essere più libero.

Scorpione

Emozioni e umori complessi, resi difficili dalla Luna e da Plutone che, insieme, proveranno a non farvi mai sentire del tutto a vostro agio. Distaccatevi da certe energie.

Sagittario

Qualcosa vi impedisce di guardare veramente in faccia ad un problema o a una questione che vi appare poco piacevole. Ma forse le cose sono migliori di quanto sembri.

Capricorno

Liberatevi da inutili timidezze e cercate di essere più fantasiosi, molto propositivi con tutti. Non farete mai brutte figure e sarete apprezzati per la vostra immaginazione.

Acquario

Il bisogno di prendervi cura di qualcuno sarà condizionato dalle strane idee e dagli immancabili sospetti che nutrirete. Provate ad essere spontanei, generosi con tutti.

Pesci

Sarete spesso frenati nel modo di dire, di parlare, di ammettere qualcosa. Colpa di un Plutone che non perde occasione per insinuare cose che vi disturbano.