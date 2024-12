Ariete

Non avrete troppa voglia di impegnarvi e di lavorare, probabilmente perché la vostra energia sembra interessarsi solo a cose nobili, importanti, che hanno un valore preciso.

Toro

Venere flirta con Nettuno rendendovi particolarmente liberi con le idee e aperti ad ogni proposta, ad ogni possibilità. Provate a ritagliarvi spazi e tempi da riempire con ciò che volete.

Gemelli

Sarà un momento non troppo facile o interessante per gli amori e i rapporti che contano. Giove e Mercurio sono ai ferri corti, ostacolando i discorsi e le intese migliori.

Cancro

Perfetto il sestile che unisce Luna e Saturno, rendendo facile e possibile accogliere e capire l’altro, la persona che amate, quella che fa la differenza. Siate solidali.

Leone

Saturno e il Sole si scontrano con pensieri e opinioni diversi, difficili da conciliare. Per questo potreste vivere divergenze anche importanti con una persona.

Vergine

Mercurio non sopporta Giove, e lo dice chiaramente. Per questo non sempre sarete aperti e disponibili agli altri, non sempre avrete voglia di coccole o di compagnia.

Bilancia

Siate liberi nel modo che avrete di dire, di raccontare e di spiegare quello che pensate. Fatelo grazie alla fondamentale complicità di Nettuno, che vi darà ragione.

Scorpione

Nonostante Marte tenga sempre alto, in voi, il bisogno di fare e di dimostrare, non potrete non accettare che altri la pensino diversamente, che siano meno in ansia da prestazione.

Sagittario

Attenzione a non dare troppo peso o importanza agli errori e ai limiti di qualcuno a voi vicino. Non fatelo per non essere poi accusati di qualcosa che non va.

Capricorno

Qualcuno, piano piano, vi dimostrerà il suo amore, la sua affinità con i vostri pensieri e con il vostro modo di vivere il momento. Non dovrete fare altro che aspettare.

Acquario

Saranno possibili piccole tensioni e qualche incomprensione in coppia o con una persona importante. Mettetele in conto evitando, quanto più potete, ogni situazione condivisa.

Pesci

Non sempre riuscirete a farvi capire, a spiegare quello che vorreste per voi stessi. Per questo finirete per rifugiarvi un po’ tra i sogni, tra quei pensieri che non si raccontano facilmente.