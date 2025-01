Ariete

Sentite uno strano bisogno di essere precisi, ligi ai doveri e alle regole, come non sempre vi capita di essere. Forse perché state lottando contro certe paure, certe logiche.

Toro

La vostra forza vitale sa come comportarsi con le regole e le responsabilità del momento. Così da rendervi sempre adatti ad ogni situazione, ad ogni possibile incarico.

Gemelli

La Luna criticherà il vostro modo di pensare e di fare a volte un po’ troppo ottimista. Ma forse lo fate solo per accontentare qualcuno, per aiutare certe persone a credere in cose migliori.

Cancro

Esprimete passioni e entusiasmi che gli altri possono capire, ma soprattutto apprezzare. Qualcosa che renderà subito migliori i vostri rapporti, che vi farà sentire in armonia.

Leone

Avete di fronte a voi un tempo fatto apposta per amare, per trovare spunti e condivisioni con chi è importante, con chi è vicino al cuore. Un’occasione da non sprecare.

Vergine

Difficilmente saprete parlare una lingua comprensibile agli altri, aspettandovi risposte e reazioni che non sempre vi accontenteranno. Non il momento migliore per le intese.

Bilancia

Sentite il bisogno di occuparvi di piccole cose, di dettagli e cose da fare che non sempre vi divertono, vi piacciono. Siate scrupolosi con tutto, senza mai lasciare nulla al caso.

Scorpione

Usare uno stile caldo e coinvolto vi aiuterà ad essere molto più convincenti e autorevoli con chi vi sta ascoltando. Una questione di stile e di dettagli che fanno la differenza.

Sagittario

Qualcosa, dentro di voi, vi pesa e vi fa sentire in colpa per qualcosa. Forse, però, dovreste convincervi che non avete trascurato niente e nessuno, che potete stare tranquilli.

Capricorno

Sole e Saturno stavolta si amano e si capiscono. Sarà per questo se il presente vi piace, se vi sentirete sempre all’altezza della situazione, mai troppo timidi, mai eccessivi.

Acquario

Momento speciale per amori e relazioni, grazie a stelle che favoriscono intese e complicità. Dunque puntate sul cuore, sulla dolcezza che serve ad avvicinare le persone.

Pesci

Non sempre vi percepirete adatti alle situazioni, abbastanza precisi o chiari per gestire qualcosa del momento. Siate obiettivi senza essere troppo severi con voi stessi.