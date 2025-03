Ariete

Avrete voglia e bisogno di fare cose, di sentirvi sempre parte di un progetto, di una iniziativa, forse per dare un senso all’energia del momento. Difficile rimanere fermi.

Toro

Potete contare ancora su una Luna forte e vicina, su passioni e pulsioni che vi aiuteranno a vivere da vicino impegni e rapporti, senza mai annoiarvi, senza perdere tempo.

Gemelli

Malgrado gli incoraggiamenti e le conferme di qualcuno, nelle prossime ore non sempre avrete voglia di fare, di agire e di inseguire un desiderio. Prendetevi del tempo.

Cancro

Sarete voi, e soltanto voi, a decidere che cosa sia importante, a stabilire le vere precedenze e priorità del fare, dell’impegnarvi. Perché voi sapete cosa vi è utile.

Leone

Date grande importanza al lavoro e agli impegni del momento, dimostrando di essere persone responsabili, di non mancare mai alla parola che date.

Vergine

Dovrete avere sempre risposte precise e soddisfacenti per chi sarà in vena di chiedere, per chi non sembra accontentarsi delle solite cose. Ce la farete benissimo.

Bilancia

Lasciate che gli altri facciano cose, che decidano di essere più concreti e reattivi, di non rinunciare a niente. Perché il loro fare porterà cose buone anche a voi.

Scorpione

Non smettete di manifestare attenzione e affetto alle persone vicine, di esprimere quello che sentite in modo spontaneo, fluido. Un qualcosa che vi farà sentire al massimo.

Sagittario

Giove e Mercurio vi concedono di credere nelle persone, nella qualità e nella fortuna delle relazioni che contano. Per questo vivete bene ogni condivisione.

Capricorno

Mollate le intenzioni e rilassatevi. Soprattutto provate a vivere in modo divertente e spiritoso questo momento, così da poter costruire ottime intese con qualcuno.

Acquario

Davvero impegnatevi per trovare del tempo per la casa, per le persone che vi sono più vicine. Solo così, infatti, sarà possibile sentirvi davvero bene con voi stessi.

Pesci

Siate loquaci, espressivi e sempre disposti a rincorrere le idee di qualcuno. Sentitevi insomma attivi e veloci con pensieri e parole, perché questa potrebbe essere una fortuna.