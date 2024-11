Ariete

Ringraziate Marte e la sua nuova amicizia, e quella forza che torna a scorrervi tra le stelle. Vi sentite più forti, più capaci di affrontare ogni cosa, ogni ostacolo.

Toro

Malgrado una certa distrazione, provate a dimostrare sempre un certo interesse e tanto impegno con le persone più vicine. Così che nessuno abbia da ridire.

Gemelli

Siete completamente proiettati su certe persone, sensibilissimi a dinamiche e situazioni che non potete ignorare o trascurare. Vivete ogni cosa fino in fondo.

Cancro

Vi liberate di Marte e della sua forza a volte inutile, a volte faticosa. Per questo non sopporterete niente e nessuno, non sottostate a doveri o regole. Libertà.

Leone

Marte atterra nel vostro segno per aggiungere passione e forza al presente. Così da poter vivere meglio anche certi rapporti, semplicemente perché vi sentite al pari degli altri.

Vergine

Il vostro modo di fare e di apparire sarà perfettamente adatto a impegni e doveri del momento. Ma le emozioni non avranno mai troppa voglia di darsi da fare.

Bilancia

Marte smette di essere un problema, di rappresentare un’energia contraria che complica il lavoro e gli amori. Dunque vivete meglio ogni cosa, ogni contesto o proposta.

Scorpione

Perdete un po’ di energia, sentendovi leggermente meno forti, meno concentrati. Eppure Saturno non vi farà mai mancare la voglia di fare tutto fino in fondo.

Sagittario

Siete un segno libero e indipendente, per questo, non appena avete a disposizione maggiori energie, avete voglia di ribellarvi, di dire di no. Proprio ciò che farete.

Capricorno

Calano le tensioni di coppia, migliorano le intese, ma ancora non del tutto. Ancora qualcuno sembra avere dubbi e riserve, dunque non abbiate fretta di amare.

Acquario

Sole e Saturno promettono un momento felice e adatto agli ammori, allo stare insieme. Peccato che Marte ora faccia di tutto per far crescere tensioni e insofferenze.

Pesci

Saturno, dal vostro segno, dialoga con l’energia del Sole e con le emozioni lunari. Per questo avrete voglia di fare, di impegnarvi, ma gli umori saranno delicati.