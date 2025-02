Ariete

Non dovreste avere paura di fare, di agire e di prendere l’iniziativa in questo momento. Perché la Luna vi aiuta e protegge chi, di voi, sceglierà di muoversi.

Toro

Siete sempre sostenuti e aiutati da una bellissima Luna vicina. Sarete fortunati in amore e con i dialoghi, dunque non tacete troppo e dite quello che sentite.

Gemelli

Avrete come la sensazione di essere protetti se e quando deciderete di fidarvi del caso, di lasciar fare al destino. Fidatevi delle stelle, non preoccupatevi troppo di niente.

Cancro

Sembra essere un ottimo momento per sognare, per lasciare che i pensieri trovino la loro strada facendo cose nuove e diverse. Mettetevi comodi e lavorate di immaginazione.

Leone

Giusto farvi convincere dalla Luna a fare di più e di meglio, impegnandovi veramente e facendovi muovere da certe ambizioni. Non è il momento adatto per rinunciare.

Vergine

Per una volta non vi sentirete in colpa o fuori luogo se curate con grande attenzione un dettaglio, nel fare le Vergini precise, nel voler sempre e solo la perfezione.

Bilancia

Qualcuno sembra volersi imporre perché sicuro delle sue scelte, perché sostenuto da una strana sicurezza che gli impedisce di mettersi in discussione.

Scorpione

Permettetevi qualcosa di più e di meglio, non abbiate mai paura di andare incontro agli altri, con proposte e idee, con un vero entusiasmo. Stavolta potete tutto.

Sagittario

Accettate piccoli compiti e responsabilità per fare contento qualcuno che si aspetta da voi tutto questo. Siate insomma meticolosi e precisi per non creare tensioni.

Capricorno

Momento fatto di ottime emozioni e di buoni umori. Ringraziate una Luna forte e amica, quei sentimenti che se la cavano in ogni situazione, che non vi abbandonano mai.

Acquario

Percepirete una grande forza interiore che saprà convincervi a dire, a spiegare, ad apparire sempre e comunque. Momento ideale per ogni genere di socialità.

Pesci

Usate la Luna se dovete spiegare qualcosa. Ascoltate i suggerimenti del cuore per non sbagliare con nessuno, per dire sempre la cosa giusta. Le stelle non vi tradiranno.