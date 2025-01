Ariete

Aiuti e incoraggiamenti del tutto inaspettati vi arriveranno dalle situazioni più strane, meno evidenti. Voi prendete ciò che di buono questo cielo vi regala.

Toro

Momento ideale per i sogni, per pensare a qualcosa di bello che vorreste vivere e incontrare nel nuovo anno. Vi basterà non metterci troppa logica, troppo pensiero.

Gemelli

La fantasia stavolta fa sul serio e vorrebbe portarvi molto lontano, distanti da idee e da considerazioni che non vi somigliano. Lasciate fare alla Luna e alle sue emozioni.

Cancro

Niente sembra consigliarvi la prudenza, una logica che non serve, non questa volta. Al contrario, provate a fidarvi delle passioni, di quelle forze che lavorano dal di dentro.

Leone

Siate comprensivi con chi fa e vive al netto di buon senso, con chi sembra essere mosso più dalla fantasia che dal buon senso. Perché non è detto che non abbia ragione.

Vergine

Questa Luna opposta vi impone un grande sforzo di accoglienza e di tolleranza rispetto al solito caos delle idee. Ma stavolta non potrete dire di no a chi vi chiede fantasia.

Bilancia

Non affrontate i piccoli impegni del momento con eccessiva serietà o logica, perché non vi servirebbero. Siate invece morbidi e flessibili rispetto a ciò che dovete fare.

Scorpione

Divertente la Luna che vi aiuta a sognare e a inventare mettendoci una grande libertà di pensiero. Per questo potreste avere le idee migliori, per questo vi farete notare.

Sagittario

Dentro di voi si muovono pensieri e invenzioni che non hanno alcun bisogno degli altri, ma che vorrete e potrete vivere da soli, senza condividere.

Capricorno

Usate il cuore, non la mente, per parlare, per spiegare e per provare a coinvolgere qualcuno nelle vostre iniziative, nel vostro modo di vivere. Solo così funzionerà.

Acquario

Agite e muovetevi liberamente, facendo vostre idee e azioni, usando la fantasia per arrivare dove vi piacerebbe essere. Perché questo cielo ve lo consente.

Pesci

Tutto succede nel vostro segno, dando ragione al vostro modo di essere e di agire. Nessun limite, insomma, alla libera espressione del pensiero, delle intenzioni.