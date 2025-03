Ariete

Mercurio vi aiuta a capire ogni cosa, a scavare tra realtà e apparenze alla ricerca di risposte diverse e credibili. Idee e pensieri che sapranno portarvi molto lontano.

Toro

Godetevi ancora per un po’ la calda compagnia della Luna, di queste emozioni che, seppure in calo, riusciranno a farvi apprezzare le cose nuove, i sogni e le possibilità.

Gemelli

La vostra mente si muove e si impegna, alla ricerca di nuove risposte, sempre desiderosa di fare nuove conoscenze. Non ponete limiti al pensiero, non questa volta.

Cancro

Amerete cambiare, inventarvi nuove possibilità di fare e di vivere, accettando compromessi, accogliendo proposte. Tutto merito di una Luna che si dà da fare.

Leone

Col passare delle ore sarete sempre più sereni e rilassati rispetto alle cose da fare, agli impegni e al lavoro da svolgere. Ve la prenderete un po’ più comoda.

Vergine

Sarete particolarmente attenti a tutto ciò che qualcuno fa, a come si muove e ai risultati che ottiene. Perché Mercurio vi renderà ottimi osservatori, spettatori speciali.

Bilancia

Non nascondete nulla, non mentite o non raccontate mezze verità. Non fatelo oggi, perché qualcuno capirebbe. Meglio giocare allo scoperto, essere sinceri.

Scorpione

Saprete placare desideri e emozioni che hanno voglia di strafare, che vorrebbero cambiare le regole del gioco. Potrete insomma comportarvi bene, senza sbagliare.

Sagittario

Siate divertenti e spiritosi con chi si aspetta qualcosa di meglio, con chi ha le idee piuttosto chiare e non si accontenta di certo. Provate a sorridere più spesso.

Capricorno

Sarete piuttosto rilassati rispetto alle cose improvvise o che cambiano, forse perché sapete di potervi fidare di qualcuno, di voi stessi. Niente vi farà davvero paura.

Acquario

Mercurio vi consentirà di parlare in modo chiaro e sincero, ammettendo quello che provate, spiegando le vostre reali intenzioni, le paure e le speranze del momento.

Pesci

Attenzione a chi sembra non capire o non sapere ma che poi, in realtà, conosce molto più di quanto crediate. Non sottovalutate mai niente e nessuno.