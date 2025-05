Ariete

Qualcuno si avvicinerà a voi portando messaggi e domande, facendovi capire che conosce qualcosa di nascosto, che ha bisogno di scoprire altre verità.

Toro

Venere e Plutone si parlano e trovano nuovi argomenti per discutere. Per voi l’effetto sarà quello di poter comprendere oltre le solite cose, di indovinare certe realtà.

Gemelli

Ci sono momenti che si caricano di insicurezza, che non sono poi tanto sicuri delle loro intenzioni, delle preferenze e delle direzioni. Siate prudenti, non promettete nulla.

Cancro

Il vostro rapporto con il lavoro e con le cose da fare potrebbe essere complicato o peggiorato per colpa di qualcuno che metterà in dubbio qualcosa, rendendovi meno decisi.

Leone

Se davvero volete cambiare qualcosa del vostro essere, provando a migliorare alcune qualità, allora non ascoltate chi non sembra essere sincero, chi forse mente.

Vergine

Chirone potrebbe caricarvi di ricordi e di rimorsi, ma si sbaglia. Pensateci bene e liberatevi da queste strane energie, consentendovi di vivere più allegramente.

Bilancia

Evitate di raccontare certi pensieri, condividendo magari desideri e passioni che non tutti sapranno apprezzare, comprendere. Tenete per voi qualcosa.

Scorpione

Attenzione a certe persone che saranno in vena di fare domande, di scoprire qualcosa che forse non vorreste ammettere o confessare. Siate evasivi.

Sagittario

Attenti a non dire cose che potrebbero ferire, che rischiano di essere accolte male da chi vi sta ascoltando. Siate prudenti, non sfidate la pazienza di nessuno.

Capricorno

Difficile, per voi, riuscire a distinguere e a tenere lontane le questioni personali dal lavoro, dagli impegni del momento. Perché certi pensieri non smettono mai.

Acquario

Plutone, dal vostro segno, saprà condizionare il vostro look, il vostro modo di comportarvi in pubblico. Solo assicuratevi di non dare un’impressione sbagliata.

Pesci

Non sempre riuscirete a fare ogni cosa come dovreste, come sarebbe necessario. Succederà per colpa di Plutone che vi caricherà di piccoli dubbi rallentandovi.