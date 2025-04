Ariete

Finalmente qualcuno si decide a dirsi la verità, ad ammettere torti e meriti, facendo chiarezza dentro di sé. Non dovrete fare altro che aspettare certe conferme.

Toro

Venere incontra Saturno spingendovi a pensare in modo diverso, più chiaro e preciso. Anche per far contenti quei pensieri che lentamente ripartono, quelle situazioni che dicono.

Gemelli

Mercurio riparte aiutandovi a capire e a vivere meglio gli impegni, il lavoro e tutte le cose che dovete in qualche modo fare. Per questo vi sentirete più forti, più chiari.

Cancro

Fidatevi di una Luna che vi aiuterà a fare ogni cosa bene, con ottimismo e entusiasmo, senza mai avere la sensazione di sprecare il vostro tempo, di non fare la cosa giusta.

Leone

Il Sole si confronta con Giove e con la Luna, seminando in voi grandi emozioni e buonissimi pensieri. Ottime premesse per vivere al meglio il vostro tempo.

Vergine

Mercurio riparte aiutandovi a ritrovare velocemente slancio e determinazione, a non sprecare più tempo con inutili pensieri, con gesti che non servono.

Bilancia

Fermatevi un attimo per capire meglio che cosa serve davvero fare, quali sono le cose che hanno bisogno di essere riviste e migliorate. Fatelo per poi vivere tranquilli.

Scorpione

Lasciate che qualcuno si metta in discussione, provando a capire meglio i suoi limiti, le sue indecisioni. Fatelo perché ora non avete nulla da rimproverarvi.

Sagittario

Prosegue un buon mood per il vostro segno. Succede anche perché qualcuno chiarisce finalmente le idee, dimostrandovi maggiore logica e comprensione.

Capricorno

Avete davvero bisogno di misurare e riordinare meglio le cose che direte, che manifesterete, che sceglierete di condividere. Provate a migliorare parole e atteggiamenti.

Acquario

Sarà un momento speciale per vivere l’intimità, le cose e le persone di casa con cui avrete sicuramente un ottimo rapporto. Bello concedersi momenti tutti per voi.

Pesci

Tempo di logica, di comprensione, tempo di fare pace con certe idee e certe situazioni. Tutto succede tra le vostre stelle, e subito è facile sentirsi i veri protagonisti.