Ariete

Qualcuno sembra muoversi molto bene scatenando in voi grande interesse ed una certa passione. Innamoratevi degli altri, state in compagnia rimanete connessi.

Toro

Saprete dialogare intimamente con qualcosa di diverso, con certe realtà non così facili da capire e da leggere. E l’effetto sarà buono, perché vi sentirete più forti, più sicuri.

Gemelli

La Luna, dal vostro segno, sarà un’energia ottima e speciale che vi connetterà al cuore di chi amate, facendovi sempre sentire vicini a qualcuno.

Cancro

Non abbiate paura di svelare qualcosa, di dire e di ammettere sentimenti e sensazioni in pubblico. Perché farvi conoscere meglio vi aiuterà a costruire rapporti migliori.

Leone

Dalle vostre parti si respira un grande bisogno di poter sognare, di liberare pensieri e idee per creare altre possibilità e nuove occasioni. Lasciatevi vivere un desiderio.

Vergine

Mettete qualcuno davanti ad ogni cosa, dandogli sempre la giusta importanza, riconoscendogli uno spazio speciale. Provando a condividere ogni cosa.

Bilancia

Venere vi mette in gioco, vi aiuta ad esserci e ad apparire sempre con gli altri, con chi vi osserva. E stavolta non avrete problemi ad ammettere certe realtà.

Scorpione

Attenzione a qualcuno davvero in vena di intuire qualcosa, di scoprire piccole verità che forse preferite tenere nascoste. Siate molto prudenti per non svelare.

Sagittario

La Luna compirà un piccolo miracolo connettendovi meglio a chi amate, creando le occasioni e la possibilità di stare vicino a chi è sempre speciale. Un piccolo regalo.

Capricorno

Forse è arrivato il momento di dirvi una verità, di ammettere punti di forza e anche i limiti di fronte ad un progetto, ad una ambizione. Solo così potrete veramente farcela.

Acquario

Saprete perfettamente gestire qualcosa, forse un dubbio o un pensiero, con grande dolcezza, con uno stile che vi protegga da chi vorrebbe capire di più.

Pesci

Non inventatevi troppe scuse per non vivere pienamente un rapporto, una situazione condivisa. Lasciatevi invece liberi di incontrare chi vi cerca, chi vi vuole.