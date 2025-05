Ariete

Qualcosa di piccolo ma di importante, potrebbe complicare il vostro rapporto con le parole, con la voglia e la capacità di apparire, di esserci per fare la vostra parte.

Toro

Una Luna amica sarà la migliore garanzia per un momento dalle energie buone, dal look tonico e sicuro. Solo non esagerate con il fare, con gli impegni.

Gemelli

Giove riceve la quadratura della Luna, sarà forse per questo se qualcuno tenderà a convincervi a rinunciare, a non intraprendere qualcosa a cui voi tenete.

Cancro

Sarà bello poter condividere idee e passioni, immaginando di poter coinvolgere qualcuno in una vostra iniziativa, in un piccolo progetto. Provateci con coraggio.eteci sempre la testa.

Leone

Qualcosa vi incoraggia a fare di meglio e di più con il lavoro, ad essere molto più sicuri e consapevoli delle vostre qualità, delle possibilità del momento. Non fermatevi.

Vergine

La Luna brilla proprio nel vostro segno, facendo vibrare emozioni e desideri, consentendovi di vivere al massimo ogni momento. Ma farete meglio da soli.rare ciò che sentite.

Bilancia

Vi verrà spontaneo parlare anche di cose intense e difficili, ammettendo le vostre debolezze, confidando un segreto. Perché le stelle, ogni tanto, amano la sincerità.

Scorpione

Fate bei sogni, ma fateli in modo preciso e credibile, così da poterli poi raccontare, da renderli di tutti. Da voi ci si aspetterà proprio questo, fantasia e immaginazione.

Sagittario

Normale che, se investirete troppa energia o attenzione nelle cose di lavoro, finirete per trascurare una persona, per non dare importanza a chi amate. Dovete scegliere.

Capricorno

Ottimo momento per collaborare, per fare cose con persone di cui vi fidate e che possono contribuire nel conseguire un risultato. Apritevi e metteteci buona volontà.

Acquario

Non scoraggiate nessuno che ha in mente un compito, un’idea. Lasciate invece che ognuno faccia di testa sua, che sia libero di fare e, forse, di sbagliare.

Pesci

Meglio non ascoltare troppo le emozioni, meglio non esprimere desideri e volontà in maniera così aperta e diretta, perché qualcosa vi consiglia la prudenza.