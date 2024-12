Ariete

Qualcuno potrebbe vivere in modo meno sereno o spontaneo con voi a causa di qualcosa che lo ha infastidito, di un dettaglio poco gradito. Provate a dialogare, a chiarire.

Toro

Plutone semina in voi dubbi e domande che riguardano la carriera, le cose per cui vi stante impegnando, o che costruite. Siate logici e concreti senza mai cedere alla paura.

Gemelli

Un pensiero o una preoccupazione di tipo pratico e professionale potrebbero guastare o complicare i vostri rapporti personali. Ricordate che nulla è più importante degli affetti.

Cancro

Pur di stare vicino a chi amate rinuncerete a molte cose, dando sempre e comunque la precedenza al cuore, ai sentimenti. Perché ci sono momenti fatti per amare.

Leone

Qualcuno, con il suo modo di fare impulsivo e poco interessante, potrebbe spegnere in voi idee e proposte, convincendovi a rinunciare a qualcosa. Provate a fare da soli.

Vergine

Non sentitevi troppo legati a promesse o aiuti, perché il sacrificio sarebbe troppo alto, troppo importante. Provate a muovervi invece con maggiore disinvoltura con tutti.

Bilancia

Evitate di iniziare piccoli lavori di casa, o magari di dedicarvi a cose che vi annoierebbero senza portarvi grandi benefici. Vivete un momento libero e luminoso.

Scorpione

Non fate nulla senza pensare, senza inventarvi qualcosa di bello e di speciale. Perché funzionerete solo mettendoci fantasia, dicendo qualcosa di diverso.

Sagittario

Si faranno sentire quei freni e quei pensieri che vi stanno rallentando, che rendono meno coraggioso e meno libero il vostro modo di fare, di agire e di amare.

Capricorno

Direte comunque tutto ciò che vorrete raccontare, senza preoccuparvi troppo delle reazioni, degli effetti delle vostre parole. Sarete in versione sincera, sempre.

Acquario

Malgrado alcune persone vi sconsiglieranno di impegnarvi, voi farete parecchio, mossi da una Luna che vi fa sentire sempre in dovere di agire, di non rimanere fermi.

Pesci

Sarete piuttosto polemici con tutti, forse perché non riuscite proprio a rinunciare a certe regole, ad alcune logiche che non vi abbandonano. Fate come sentite giusto.