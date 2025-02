Ariete

A volte potreste percepire qualcuno come troppo esigente o invadente, come molto impegnativo. Forse avreste voglia e bisogno di maggiore intimità, di calma.

Toro

Attenzione a non dire e a non parlare in modo troppo libero, finendo per danneggiarvi, per complicare qualcosa. Siate insomma prudenti e riflessivi con i discorsi.

Gemelli

Perdete la compagnia di una Luna che rischiava, però, di rendere un po’ troppo forti certe emozioni, impegnativi alcuni modi di fare e di sentire. Ritrovate la pace.

Cancro

Arriva la Luna nel vostro segno, e porta con sé il bisogno di chiarezza, di cose gentili, ma anche di vivere da vicino certe situazioni, alcune realtà. Cambiano le regole.

Leone

Sembra avvicinarsi il tempo dei sogni, dei pensieri liberi e sempre un po’ speciali. Sentite crescere il volume della mente, e sarete curiosi di scoprire certe realtà.

Vergine

Lentamente le emozioni andranno migliorando, facendovi sentire più capaci di stare bene, di fare cose, di abbracciare persone. Le energie ritrovano senso.

Bilancia

Non date troppo spazio o importanza a certe sensazioni, a quelle energie emotive che rischiano di complicare ogni cosa, di farvi sentire meno a vostro agio con tutto.

Scorpione

Forse qualcuno si muove e agisce in un modo che non vi convince veramente, che non vi piace troppo. Per questo la qualità delle relazioni non sempre sarà al massimo.

Sagittario

Finalmente ritrovate equilibrio e armonia nei rapporti, nello stare insieme agli altri e nel fare cose condivise. Tutto merito di una Luna che smette di fare i capricci.

Capricorno

La nuova opposizione lunare potrebbe rendervi pigri, poco disposti a fare cose, a dimostrare impegno con qualcuno. Avrete insomma voglia di stare da soli e di vivere ciò che vi piace.

Acquario

Sarete molto assorbiti da certi pensieri e da mille idee, talmente tanto da dimenticarvi di quelle emozioni che però si allontanano insieme alla Luna. Usate la testa.

Pesci

Anche se qualcosa o qualcuno avrà da ridire circa il vostro modo di fare e di pensare, la Luna saprà coccolare il mood del momento. Vi sentirete bene, vi piacerà giocare.