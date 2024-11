Ariete

Meglio mettere da parte certi sogni e alcune ambizioni, senza rinunciare ma solo aspettando il momento giusto, quello migliore, per dare forma e spazio ai desideri.

Toro

Qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore perché forse non capisce qualcosa, non riesce a controllare una situazione, una dinamica. Siate pazienti e comprensivi.

Gemelli

Siate persone tranquille e calme, facendo contenta una Luna che vi vuole così, mai troppo veloci, ma così passionali. Per una volta dimostrare di saperci andare piano.

Cancro

Avreste voglia di fare cose che vi piacciono, di parlare con qualcuno o di capire meglio certe cose. Per questo non sarete felici così di impegnarvi, di lavorare.

Leone

La Luna opposta sembra mettere in discussione la vostra energia, la vostra voglia di reagire a qualcosa. Siate empatici e provate a capire prima di fare, di iniziare.

Vergine

Momento perfetto e ideale per prendervi cura delle piccole cose, per fare quel piccolo ordine che vi fa sentire meglio, che vi rassicura e vi aiuta a stare tranquilli.

Bilancia

Siate aperti ai dialoghi e al confronto con chi non vive un momento emotivamente troppo sereno o facile. Evitate di chiudervi o di arrabbiarvi, non servirebbe.

Scorpione

Alcune questioni o preoccupazioni di casa rallentano il vostro rapporto con il lavoro e con le cose da fare. Dunque non esagerate con gli impegni, non ne avreste voglia.

Sagittario

Qualcuno vi aiuterà a capire meglio, a comportarvi nel modo giusto di fronte ad una provocazione che vi disturba. Ascoltate i consigli degli amici.

Capricorno

Non preoccupatevi troppo se qualcuno ostacola il vostro fare, rendendo meno interessanti i risultati dell’impegno. Muovetevi convinti di aver ragione.

Acquario

La Luna abita nel vostro segno tenendo alto il volume emotivo. E dovrete ricorrere a Mercurio e al buon senso per non esagerare con qualcuno, per non fare cose eccessive.

Pesci

La risposta sta negli altri, nello stare con qualcuno condividendo tempo e idee con chi vi piace, con chi vi fa compagnia. Vietato rimanere troppo a lungo da soli.