Ariete

Idee, passioni e voglia di fare proprio non mancheranno in questo momento, in questo tempo che ti rispetta e che sembra apprezzare la tua energia.

Toro

Sarà un momento ricchissimo di fantasia e di sogno, uno di quelli che ti avvicina a realtà diverse, a nuovi modi di essere e di pensare. I limiti li decidi solo tu.

Gemelli

Accetta che le cose di lavoro possano seguire strade diverse e fare qualcosa di strano, di speciale. Inventati altri modi per svolgere i tuoi compiti, per non trascurare nulla.

Cancro

Amerai giocare con le tue precedenze e priorità, divertendoti a sovvertire pensieri e schemi, perché in fondo sei fatta soprattutto di sogni e di emozioni.

Leone

Metti da parte tensioni e energie che non costruiscono per condividere, con qualcuno, la fantasia, la giusta e migliore immaginazione. Non perdere tempo con ciò che separa.

Vergine

Tutto (o quasi) può succedere con questa Luna libera e generosa, con queste emozioni che non si fanno alcun problema di dire o di inventare. Sentiti così.

Bilancia

Venere tiene accesa la fantasia, non facendo mai mancare quel colore che saprà rendere interessanti anche le piccole cose, anche i compiti che non ami fare.

Scorpione

Momento ideale per divertirvi, per inventare con coraggio e con passione, per non accontentarvi insomma delle solite cose, delle risposte già sentite mille volte.

Sagittario

Respirate un certo caos in casa, con le persone di famiglia. Forse perché, in questo momento, nessuno è veramente chiaro, nessuno dice quello che pensa.

Capricorno

Decidi di parlare in modo chiaro ma sempre profondo, non omettendo mai certe verità, ammettendo le cose che pensi, senza paura di condividerle. Ti funzionerà.

Acquario

Vivi un certo caos pratico, nel modo di fare e di affrontare gli impegni del momento. Ma, forse, questo modo inusuale di agire potrebbe spingerti a fare le cose migliori.

Pesci

La Luna ama, come te, i sogni, i desideri, quella libertà di spirito e d’azione che non tutti sanno o possono coltivare. Lascia che le emozioni dicano e parlino per te.